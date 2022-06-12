Залужный обратился к главному генералу США со срочной просьбой

Российские войска возобновили обстрелы жилых кварталов Харькова

Залужный попросил у Милли помочь Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попросил своего американского коллегу генерала Марка Милли в кратчайшие сроки помочь Украине получить больше артиллерийских систем калибра 155 мм.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"Я еще раз повторил генералу Милли свою просьбу – в кратчайшие сроки помочь нам получить больше артиллерийских систем калибра 155 мм", — отметил Залужный.

Генерал сообщил Милли, что у России на севере Луганской области десятикратное огневое преимущество над ВСУ.

Несмотря на плотный огонь, украинской армии удалось приостановить продвижение противника. В ответ на это, считает Залужный, оккупационные войска возобновили обстрелы жилых кварталов Харькова, что требует от Украины адекватных действий.

В общей сложности ширина фронта сейчас составляет 2450 км, заявил Залужный. На 1105 км ведутся активные боевые деяния.

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Залужный и Милли также "обменялись мнениями о ходе передачи и применения уже предоставленного вооружения, провели аналогии с ленд-лизом времен Второй мировой войны и обсудили сценарии дальнейшего развития ситуации".

Дополнительная помощь Украине

США выделили дополнительную финансовую поддержку Украине в размере 7,5 миллиарда долларов. Вашингтон стремится помочь Киеву защититься от российской агрессии и поддержать устойчивость и восстановление нашей страны. Об этом сообщила новоназначенный посол США в Украине Бриджит Бринк в своем Twitter.

Она заявила, что с нетерпением ждет сотрудничества с украинским премьер-министром Денисом Шмигалем.

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"Имея прямую бюджетную поддержку в размере $7,5 млрд, мы обеспечим, чтобы Украина и дальше была сильной", – отметила Бринк.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что США собирают данные о РФ и не понимают военной стратегии Украины. Кроме того, мы писали, что США обещают быстрые поставки оружия даже несмотря на "незначительные успехи" РФ.