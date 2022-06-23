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Залужный рассказал, какова сейчас ситуация на фронте

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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23 июня, 18:58
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По словам главнокомандующего ВСУ, наши воины вынуждены вести маневренную оборону и занимать более выгодные рубежи и позиции
Валерий Залужный оценил то, что происходит на фронте. Фото: коллаж "Сегодня"
Валерий Залужный оценил то, что происходит на фронте. Фото: коллаж "Сегодня"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что ситуация на фронте сложная. Однако она контролируется украинскими защитниками.

Об этом Залужный сообщил в своем Telegram-канале.

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По его словам, украинским военным сложно, поскольку российские оккупанты имеют огневое преимущество.

"Нам очень тяжело, ведь огневое превосходство на стороне противника. Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, однако контролируемая", – сказал Залужный.

Он добавил, что ВСУ вынуждены вести маневренную оборону и занимать более выгодные рубежи и позиции. При этом каждый метр захваченной оккупантом земли "залит его кровью".

Жданов сообщил обнадеживающие новости по ситуации на фронте

Украинские военные за неделю смогли стабилизировать ситуацию на Луганском направлении, наступления практически везде остановлены. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире проекта FREEDOM на YouTube-канале "Украина 24".

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"Говоря о ситуации на фронтах, мы смогли к концу недели стабилизировать Луганское направление. И несмотря на то, что еще вчера РФ пыталась наступать по девяти направлениям только на Луганщине, на сегодняшний день наступление фактически везде остановлено. Идут ожесточенные позиционные бои, но фронт не двигается. Еще нужно отметить Херсонское направление. Там, наоборот, мы пытаемся проводить контрнаступательные действия и в принципе успешно", – рассказал эксперт.

По его словам, украинские военные постепенно продвигаются и расширяют плацдармы Херсона. На таких направлениях, как Харьковское, Криворожское, Запорожское – идут позиционные бои и обмен артиллерийскими ударами.

Также он отметил, что есть огневой контроль над подходами к острову Змеиный, и на сегодняшний день удержание гарнизона там становится бессмысленным.

Ранее мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский тайно посетил Лисичанск. Визит был совершен недавно, сообщила нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая в Facebooк. Она не уточнила, когда именно это было.

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Позывной "Зверь"... Михаил Завирюхин – сын легендарного разведчика-героя Игоря Завирюхина, именем которого названа улица в Броварах. С первых дней вторжения пошел добровольцем в ВСУ. Погиб под Северодонецком, выполняя боевое задание.

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