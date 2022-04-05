Зеленский: для РФ Мариуполь – медалька, которую они хотят повесить себе на грудь

По словам президента, сейчас на востоке Украины есть скопление российской техники

Зеленский рассказал про планы России на Мариуполь / Коллаж "Сегодня"

Для России Мариуполь – это медалька, которую они хотят повесить себе на грудь. Однако "большой стратегии" для этой территории у РФ нет.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам, пишет УНИАН.

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Сейчас идет скопление российской техники на востоке Украины, однако какой-то "большой стратегии" у России нет, утверждает президент Украины.

"Они не заняли эту часть, так они занимают Донбасс, юг Украины, коридор в Крым, Херсонскую область и Запорожскую область. Мариуполь – это для нас жизнь, для нас это город. А для них, к сожалению, – это медалька, которую они хотят повесить себе на грудь", – говорит Владимир Зеленский.

Гуманитарная катастрофа в Мариуполе

Людей из заблокированного российскими войсками Мариуполя вывезти очень сложно, а ситуация в городе критическая. Жители остались без воды, еды, света и газа, и доставить продукты туда невозможно – все "зеленые коридоры" блокирует РФ.

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Известно, что оккупанты обстреливают украинцев из запрещенного оружия. Сначала это были "Грады" и системы "Буратино", затем применили авиацию.

Хотят полностью захватить Донбасс?

Российские военные готовятся к наступлению на Донбассе. Они хотят окружить ВСУ и полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Для этого часть подразделений перебросили из Беларуси в РФ.

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