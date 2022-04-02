Зеленский не исключил, что Россия отправит призывников на войну

Президент отметил, "хотя эти призывники граждане страны, которая с нами воюет на нашей земле, у нас есть обязанность их предупредить об этом"

Владимир Зеленский заявил, что российские войска готовятся к новым мощным ударам по Украине. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил российских призывников, что если их отправят на войну в Украину, то они домой уже не вернутся.

Об этом он заявил в видеообращении.

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"В России стартовал весенний призыв, который выглядит как традиционный, но все же отличается от обычного, поскольку призывников этого года могут отправить на войну против нашего государства, против нашего народа. Поэтому это гарантированная смерть для многих молодых парней", – заявил глава государства.

Он также отметил, хотя эти призывники граждане страны, которая с нами воюет на нашей земле, у нас есть обязанность их предупредить об этом.

"Предупредите каждого такого призывника, их родителей. Нам тут не нужны новые убитые люди. Берегите своих детей, чтобы они не стали злодеями. Не отдавайте их в армию. Делайте все, что можете, лишь бы они жили дома, у себя дома", - добавил президент.

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Кроме того, Владимир Зеленский предупредил так называемых "гауляйтеров", что "ответственность за коллаборацию неотвратима".

"Вторую очень неразумную первоапрельскую шутку оккупанты сыграли с некоторыми жителями южных районов Украины, куда российские войска временно зашли. Там назначают каких-то "гауляйтеров", каких-то временных руководителей. И еще угрожают работникам предприятий и органов власти, чтобы сотрудничать с этими обманутыми назначенцами. Мое сообщение для них простое: ответственность за коллаборацию неотвратима. Завтра или послезавтра – это вопрос второстепенный. Главное – неизбежность того, что справедливость будет восстановлена. Поэтому каждый, кто пошел в "гауляйтеры", может уже делать себе прописку где-нибудь в Ростове", – подчеркнул глава государства.

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