Зеленский подвел итоги за 90 дней российско-украинской войны

Президент поблагодарил тех, кто остался с Украиной после 24 февраля

Президент рассказал, какая ВСУ выдворяют оккупантов из Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Он подвел итоги за 3 месяца войны, начатой РФ.

Видео опубликовали на канале офиса президента в YouTube.

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Что сказал президент?

15 227 украинцев и украинок отмечены государственными наградами. Из них 12 550 – военнослужащих ВСУ. 1801 воин Нацгвардии. 205 пограничников. 182 полицейских. 167 работников СБУ. 138 представителей ГСЧС. 99 воинов ГУР. 38 работников Госспецсвязи.

А еще – работники Управления госохраны, Службы внешней разведки, НАБУ, ГБР и Службы судебной охраны, которые также внесли вклад в нашу оборону.

155 украинцам присвоено звание Герой Украины, из них 75 — посмертно.

1016 населенных пунктов Украины уже деоккупировано. И каждая из таких цифр – это история необычайной смелости и самопожертвования.

Почти 30 тысяч убитых российских солдат. Более 200 сбитых самолетов. Тысячи потерянных российских танков, бронемашин и другой техники. Почти полностью израсходован российский боезапас ракет.

Сейчас на Донбассе ситуация крайне сложная. Туда для наступления брошена вся мощь российской армии, которая у них еще осталась. Лиман, Попасная, Северодонецк, Славянск – оккупанты хотят разрушить там все.

Поставки Украине тяжелого оружия – РСЗО, танков, противокорабельного и другого оружия – лучшая инвестиция в сохранение стабильности в мире и в недопущении многих жестких кризисов, которые Россия планирует или уже спровоцировала.

Создана международная консультативная группа во главе с Ермаком и экс-генсекретарем НАТО Расмуссеном. В ее состав войдут ведущие специалисты в сферах безопасности и обороны, дипломатии. Их задача — наработать такой формат гарантий, который действительно будет работать.

Говорил сегодня с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. В конце мая состоится важное заседание Евросовета, посвященное вопросам помощи Украине.

Также говорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Прежде всего, об оборонной поддержке Украины. О дальнейшем политическом взаимодействии и предоставлении нашему государству всего объема помощи, в частности, финансовой, которая так необходима, чтобы преодолеть оккупантов.

Провел совещание с руководителями и руководительницами крымского направления нашей политики — Тамилой Ташевой, постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым.

Зеленский назвал условие, при котором встретится с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным только в том случае, если в повестке дня будет вопрос о прекращении войны в нашей стране.

"У них такая структура принятия решений, что без него (Владимира Путина, — ред.) решения не принимаются. Все институции объединены решением президента. Без него решения о прекращении войны не будет", — сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства добавил, что готов встретиться только с Путиным.

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"Желания встречаться с посредниками нет и не будет. Я не воспринимаю ни одной встречи ни с кем, кроме президента. Если будет один вопрос – прекращение войны", — сказал он.

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