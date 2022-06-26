Зеленский раскрыл детали важного разговора с Трюдо

Украина может рассчитывать на поддержку Канады

Зеленский провел разговор с Трюдо/Фото: David Kawai/Getty Images, Офис президента. Коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Лидеры говорили, в частности, об увеличении оборонной поддержки нашей страны.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

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"Разговаривал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Поблагодарил за финансовую помощь Украине и всестороннюю поддержку в противодействии российской агрессии. Скоординированы позиции накануне важных международных событий. Обсуждалось дальнейшее увеличение оборонной поддержки Украины", — написал Зеленский.

Трюдо также прокомментировал свой разговор с президентом Украины.

"Рад, что мы сегодня снова разговаривали, Владимир. На моих встречах в G7 и НАТО на этой неделе я продолжу подчеркивать важность поддержки Украины и защиты демократии – вы можете рассчитывать на поддержку Канады. Мы будем продолжать поддерживать украинский народ, насколько это возможно", – напил Трюдо в Twitter.

Зеленский обратился к белорусам

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение. Однако не только к украинцам, но и белорусам.

"Хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси. К людям – и гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже всё решили – ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше", — сказал президент.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Зеленский в обращении рассказал о ракетной показухе России. Также мы писали, что Зеленский сравнил получение кандидатства в ЕС с фактическим покорением Эвереста.