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Зеленский в обращении рассказал о ракетной показухе России (видео)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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25 июня, 23:39
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По словам президента, сейчас в войне начался новый этап
Новое обращение главы государства Владимира Зеленского к украинцам. Коллаж "Сегодня"
Новое обращение главы государства Владимира Зеленского к украинцам. Коллаж "Сегодня"

Сегодня Россия нанесла ряд ракетных ударов по населенным пунктам Украины. Такими действиями оккупанты устроили показуху.

Об этом говорится обращение президента Украины Владимира Зеленского.

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"45 российских ракет за ночь и утро этих суток, к вечеру еще ракеты. Все они были запущены с одной целью: показать, что Россия может что-то дожать, что-нибудь показать. Оккупанты собирались на пятый день захватить большую часть нашей страны, а вынуждены на пятый месяц устраивать такую ​​ракетную показуху, которая стратегически для России ничего не меняет", – подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, сейчас в войне начался новый этап, "когда понимаем, что все равно сможем защитить наше государство, но не чувствуем временных пределов этого".

Также Зеленский добавил, что оккупанты намеренно нанесли столько ракетных ударов накануне саммитов G7 и НАТО.

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Напомним, в результате ракетного удара армией России по Ровенской области есть погибшие и раненые. Трагические новости подтвердил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Утром 25 июня российские военные выпустили по Украине десятки ракет с территории Беларуси, предположительно из Наровли (Гомельская область), а также из акватории Черного моря. Взрывы, в частности, были слышны в Киевской, Черниговской, Житомирской и других областях.

Утром по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По Черниговской, Львовской, Хмельницкой и Житомирской областям суммарно было выпущено 52 ракеты, информация по другим областям уточняется. Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать украинские населенные пункты из "Градов", "Ураганов" и других видов вооружений.

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