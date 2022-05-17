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Зеленский рассказал об эвакуации наших бойцов с "Азовстали"

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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17 мая, 00:23
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Среди них есть тяжелораненые, им оказывается помощь

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к Украинцам. В частности, он рассказал об эвакуации украинских военных из "Азовстали".

Видео опубликовали на канале Офиса президента в YouTube.

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Что сказал президент — главное

  • Относительно ситуации в Мариуполе. Благодаря действиям украинских военных ВСУ, разведки, переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН, надеемся, что удастся сохранить жизни наших ребят. Среди них есть тяжелораненые, им оказывается помощь.
  • Украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Операция по спасению защитников Мариуполя начата нашими военными и разведкой. Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается, и эта работа требует деликатности. И времени.
  • Говорил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, как ускорить предоставление Украине финансовой помощи – учитывая дефицит государственного бюджета во время войны, а это около 5 миллиардов долларов ежемесячно. Накануне встречи министров финансов стран "Большой семерки" эти переговоры с МВФ являются непосредственной подготовкой очень важных решений для Украины.
  • В Киеве работала высокая делегация Польши. С ними состоялись консультации по взаимодействию на уровне Евросоюза. В частности, это касается ускорения интеграции в ЕС и ожидаемого решения о статусе кандидата для Украины.
  • Работаем над тем, чтобы ЕС все же согласовал шестой пакет санкций против России. Нефтяное эмбарго должно быть его частью. Благодарен тем лидерам континента, которые это осознают и помогают с продвижением соответствующего решения.
  • Обратился к студенческому сообществу США — представителям ведущих университетов. А также пообщался с ректорами и президентами этих учебных заведений. Ключевой вопрос – это привлечение американских университетов к восстановлению нашей образовательной системы после войны.
  • ВСУ сдерживают постоянные атаки на тех направлениях, где Россия еще пытается наступать. Северодонецк и другие города Донбасса все еще остаются основной мишенью для оккупантов. Делаем все, чтобы защитить нашу землю и наших людей.
  • Государственными наградами отмечены 201 военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Вечная слава каждому и каждому, кто встал на защиту государства! Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину!

Переговоры с агрессором

Зеленский заявлял ранее, что Украина не может поступиться своей территориальной целостностью – есть компромиссы, на которые страна не может пойти в переговорах с президентом России.

"Никаких компромиссов, связанных с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом. Об этом говорил украинский народ. Украинцы не встречали российских солдат с букетом цветов, а встречали их храбро. Они встречали их с оружием в руках", – заявлял он.

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Герої не вмирають!

Тот, кто спас авиацию ВМС… Полковник Игорь Бедзай - начальник службы безопасности полетов, старший инспектор-летчик Командования Военно-Морских Сил ВСУ. Один из лучших военных пилотов страны. Это именно он в 2014-м, не дожидаясь приказов сверху, спас авиацию ВМС из оккупированного Крыма. Погиб в мае 2022-го при выполнении боевого задания. Герой Украины. Посмертно.

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