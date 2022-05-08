Зеленский рассказал, почему Байдену стоит приехать в Украину

Визит президента США Джо Байдена в Украину был бы важным сигналом. Так считает наш лидер Владимир Зеленский. По его мнению, этот визит был бы полезен и самому Байдену.
Об этом Зеленский сообщил в интервью Fox News.
"Это важно. Я думаю, очень важно… Потому что, по нашему мнению, в нашем обществе Байден является президентом величайшей демократической цивилизации", – сказал президент.
Байден приедет в Украину – представитель Конгресса США
Визит президента США Джо Байдена в Украину планируется, однако произойдет только после того, как это станет возможным. Об этом заявил глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, пишет CNN.
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Рассказывая о встрече делегации членов Конгресса США с президентом Владимиром Зеленским в Киеве 1 мая, Шифф анонсировал поездку Байдена в Украину.
"Думаю, президентский визит рассматривается, вопрос лишь в том, как скоро это станет возможным", – отметил Шифф.
По его словам, "это только вопрос времени".
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