Зеленский решил, что будет с военным положением и мобилизацией в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский внес два законопроекта в Верховную Раду. Одним из документов предлагается продлить действие военного положения на всей территории страны. Другой законопроект предусматривает продолжение мобилизации.
Об этом говорится на сайте украинского парламента.
Оба законопроекта зарегистрированы в Раде 18 мая. Текста ни одного из них пока нет в открытом доступе.
Однако, как известно, военное положение в Украине действует до 25 мая. Очевидно, что президент предложил продлить его еще не менее чем на месяц – до конца июня.
Оба документа переданы на рассмотрение руководству парламента. Они вступят в силу после того, как это одобрят народные депутаты Украины.
Мобилизация в Украине
Начальник управления персоналом штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач 2 мая заявлял, что всеобщую мобилизацию могут продлить после 24 мая, когда истекает ее трехмесячный срок.
По его словам, будут мобилизовать не только офицеров – "возможно, нужны будут офицеры, возможно, сержанты, возможно, солдаты".
Как объяснил офицер, "все будет зависеть от складывающейся на фронте ситуации".
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