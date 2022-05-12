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Зеленский: Россия получила поражение, но не имеет смелости это признать

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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12 мая, 23:40
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Оккупанты пытаются скрыть правду за ракетами
Зеленский заявил, что РФ уже проиграла/Фото: коллаж: "Сегодня"
Зеленский заявил, что РФ уже проиграла/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. Он подвел итоги 12 мая.

Видео опубликовали на канале Офиса президента в YouTube.

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Что сказал Зеленский – главное

  • Наши защитники и защитницы! Сегодня эти слова звучат особенно — в Международный день медицинской сестры.
  • Имел честь вручить государственные награды и знаки отличия представительницам этой профессии. Тем, кто под вражескими обстрелами и во время оккупации не прекращали работать и спасать людей: Татьяне Тарасенко, Алле Монах и Людмиле Гусь из Сумской Области. Вере Целик, Оксане Уманец и Ирине Вернигоре из Чернигова. Оксане Баландиной из Луганской области. Светлане Клименко и Марии Адаменко из Киевской области. Натальи Абашник из Харькова.
  • Мне было очень приятно увидеть и условия работы наших медиков в Центре детской кардиологии и кардиохирургии в Киеве. Новый корпус центра был построен в рамках нашей программы "Большое строительство". И это действительно современный корпус. В нем чувствуешь, что наша медицина действительно может быть на одном уровне с лучшими мировыми медицинскими системами.
  • За время боевых действий с 24 февраля российские войска разрушили 570 учреждений здравоохранения. Полностью уничтожили 101 больницу.
  • Сегодня ночью они нанесли удар по Черниговской области – по школах. Конечно, российское государство в таком состоянии, что любое образование ему только мешает. Но чего можно достичь уничтожением украинских школ? Но все больницы, которые оккупанты разрушили... Все школы и университеты, которые они разбомбили... Все дома, мосты, предприятия – мы все восстановим.
  • Оккупанты били сегодня по Полтавской области — по Кременчугу, снова по заводу, чтобы у людей не было бензина. По Запорожской области, по городам и селам Донбасса. Но что это им дает? Российское стратегическое поражение — очевидно уже всем в мире и даже тем, кто еще продолжает с ними общаться.
  • У России пока нет смелости это признать. Они трусы. И пытаются спрятать правду за ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами.
  • Наша задача – бороться, пока мы не достигнем своих целей в этой войне. Освободить нашу землю, наших людей и надежно гарантировать нашу безопасность.
  • Говорил с президентом Финляндии. Обсудили с ним евроинтеграцию Украины и оборонное взаимодействие.
  • Говорил и с президентшей Словакии Зузанной Чапутовой. Поблагодарил за оказанную Украине поддержку. Договорились о следующих шагах по всему спектру отношений: оборона, санкции, экономика – в частности, импорт горючего, – и дальнейшее сближение с Евросоюзом.
  • Должны распространять наши, украинские идеи и разъяснять на всех уровнях – каким именно мы, украинцы, видим жизнь Европы и мира после этой войны. Войны, которая меняет все в мировой политике.
  • Благодарен другу Украины — премьер-министру Нидерландов Марку Рютте за сегодняшнее обращение в Верховную Раду Украины. Это важный жест поддержки. А еще важнее то, что Нидерланды адвокатируют отказ от российской нефти и готовы реализовать это без промедления.
  • Подписал указы о награждении наших защитников. Звание Герой Украины присвоено полковнику Качуру Роману Владимировичу, командиру 55-й отдельной артиллерийской бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск. Государственными наградами отмечены 269 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, из них 14 посмертно.

Почему у Украины пропадает желание вести переговоры с РФ?

Терпение Киева заканчивается для переговоров с Россией. Все из-за больших свидетельств зверств, которые совершила российская армия на территории Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в виртуальном обращении к французским студентам университетов.

"С каждой новой Бучей, с каждым новым Мариуполем, с каждым новым городом, где десятки погибших, случаи изнасилований, с каждым новым зверством исчезает желание и возможность договариваться, как и возможность решения этого вопроса дипломатическим тоном", — говорит Зеленский.

Президент Украины также выразил уверенность, что Украина выиграет войну и вернет себе все территории, которые принадлежат стране. Также Зеленский подтвердил необходимость вступления Украины в Европейский Союз, призвав к конструктивным шагам для включения страны в Союз.

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"Украина только усилит другие государства, наша армия продемонстрировала свои возможности. Наши люди зарекомендовали себя", — сказал президент.

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