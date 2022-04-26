Зеленский: Россия создала новые угрозы, которые могли бы превзойти даже самую страшную аварию

Сейчас оккупанты запускают ракеты, которые угрожают другим электростанциям

Зеленский обратился к украинцам/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам.

Оно появилось на канале Офиса президента в YouTube.

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Что сказал президента – главное

Ежегодно 26 апреля мир вспоминает Чернобыльскую катастрофу. Самую страшную атомную катастрофу в истории человечества. Но в этом году мало просто вспомнить, потому что Россия создала новые угрозы, которые могли бы превзойти даже ту самую страшную аварию. Прямо сегодня РФ запустили три ракеты против Украины так, что они пролетели непосредственно над блоками наших атомных станций: Запорожской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС.

Награждены наши герои-работники смены на Чернобыльской станции. Которые не оставили объект. Которые поддерживали работу ЧАЭС несмотря на угрозу своей жизни. Только благодаря профессионализму и добросовестности специалистов, удалось спасти Украину и Европу от новой катастрофы.

Только благодаря профессиональной команде Запорожской АЭС и всей нашей атомной отрасли удается в условиях войны обеспечивать безаварийную работу станций.

После всего, что российские военные сделали в Чернобыльской зоне и на Запорожской АЭС, никто в мире не может чувствовать себя безопасно. Нужен глобальный контроль за российскими атомными объектами и ядерными технологиями.

В Киеве с визитом находился директор МАГАТЭ господин Гросси. Обсудили с ним все опасности, созданные Россией, и пути возможного влияния на ситуацию, чтобы обезопасить Европу и мир.

Говорил с премьер-министром Японии. Поблагодарил Японию за мощный санкционный пакет, за поддержку и за лидерство. Обсудили также и послевоенное восстановление Украины, и возможную роль Японии в будущих договоренностях безопасности.

С визитом в Киеве побывал премьер-министр Румынии. Обсудили не только двустороннее взаимодействие между нашими государствами и совместную работу ради защиты свободы в Европе, но и взаимодействие на уровне Евросоюза.

В Германии состоялась важная встреча на уровне министров обороны государств-партнеров Украины. Ключевой вопрос – усиление защиты всей Европы от агрессивных амбиций России. Финальной целью руководства России есть не просто захват территории Украины, а расчленение всего центра и востока Европы и глобальный удар по демократии.

Благодарен Великобритании и Борису Джонсону за быструю и позитивную реакцию на наш запрос о либерализации торговли. Отмена всех без исключения пошлин и квот на импорт украинских товаров позволит сохранить тысячи рабочих мест в условиях войны и обеспечить существенную активизацию экономических отношений с Британией.

Ждем новый санкционный пакет от Евросоюза. Будет еще больше ограничений для торговли. Неизбежно будет отказ большинства стран мира от российской нефти и других российских энергоносителей.

Мы сделаем все, чтобы вернуть всех украинских детей. Пусть в России никто не надеется, что Украина забудет или простит похищение наших детей, депортацию наших граждан.

Подписал указ о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены 243 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Вечная благодарность всем нашим защитникам и нашим защитницам! Вечная память каждому, кто отдал жизнь за Украину!

За два месяца оккупанты выпустили по Украине более 1,1 тысячи ракет

Российские оккупанты за два места войны выпустили по Украине более 1100 ракет. Кроме того, захватчики сбросили множество авиабомб, часть громад стерли до камней.

"За два месяца они использовали против нас более тысячи ста ракет. Бесчисленное количество авиабомб, артиллерии. Они пытали, грабили, расстреливали. Они минировали нашу землю. Превращали мирные города и села в ад. Часть украинских городов и общин уничтожили прямо до камней. Но так ничего и не достигли. И не достигнут", — отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент добавил, что благодаря храбрости, мудрости наших защитников, благодаря смелости нашего народа Украина – это настоящий символ борьбы за свободу.

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