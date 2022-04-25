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Зеленский Путину: Если собираешься строить тысячелетний Рейх — проиграешь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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25 апреля, 23:23
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В городах и громадах Украины Россия показала, что она хочет и может принести Европе на самом деле
Зеленский уверен, что из-за своих действий Путин проиграет/Фото: коллаж: "Сегодня"
Зеленский уверен, что из-за своих действий Путин проиграет/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам.

Оно появилось на канале Офиса президента в YouTube.

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Что сказал президент – главное

  • Благодаря храбрости и мудрости наших защитников, благодаря смелости всех украинцев, всех украинок – наше государство это настоящий символ борьбы за свободу.
  • В городах и громадах Украины Россия показала, что она хочет и может принести Европе на самом деле. Что она может принести в Кишинев и в Тбилиси, в Хельсинки и в Вильнюс, в Варшаву и в Прагу. Во все города и страны, которые российские государственные пропагандисты уже давно открыто обозначают как якобы врагов для Москвы.
  • За два месяца Россия использовала против нас более тысячи ста ракет. Бесчисленное количество авиабомб и артиллерию. Они пытали и грабили, расстреливали. Они минировали нашу землю. Превращали мирные города и деревни в ад. Часть украинских городов и громад уничтожили прямо до камней.
  • Херсон, Каховка, Мелитополь, Днепрорудное, Энергодар и другие города, куда российские оккупанты временно зашли, так и не покорились. Люди показали своим протестом, своим отношением к оккупантам, что Украина обязательно одержит победу.
  • Россия хочет разыграть где-то на нашей земле бутафорский "референдум". Если даже и попытаются, это будет так же позорно, как и все остальное, что "накреативили" в Москве для оккупации Украины.
  • Харьковская область, Донецкая, Луганска — нигде российские военные не увидели даже крохи поддержки, на которую рассчитывали.
  • За 2 месяца боевых действий 9 тысяч 781 защитник Украины был отмечен государственными наградами. Звание Герой Украины присвоено 142-м нашим защитникам.
  • По состоянию на это время удалось деоккупировать уже 931 населенный пункт. Еще многие города и громады находятся под временным контролем российской армии. Но я не сомневаюсь, что это всего лишь вопрос времени, когда мы освободим нашу землю. Россия может тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы поддерживать войну. На то, чтобы противостоять даже всему свободному миру. Может забирать у своих людей все, что могло бы развивать саму Россию, и направлять этот потенциал на то, чтобы уничтожать жизни соседей. Но уроки истории хорошо известны. Если собираешься строить тысячелетний Рейх — проиграешь. Если собираешься уничтожить соседей — проиграешь. Если хочешь восстановить старую империю — ты проиграешь. И если пошел против украинцев — проиграешь.
  • За два месяца создана глобальная антивоенная коалиция. Против России уже введены санкции, которые отняли у нее будущее. Украина получает помощь от десятков стран. Это поддержка оружием, финансами, необходимыми товарами, политическая поддержка.
  • Максимально ускоряем наше движение в Европейский Союз. Уже прошли исторически важный этап – с получением и заполнением специального опросника, который предоставляли каждому государству перед тем, как они приобретали статус кандидата в члены ЕС.
  • Уже сейчас, когда война еще продолжается, создаем необходимую базу для восстановления Украины. Это международные договоренности разного уровня, это создание специальных фондов для восстановления нашего государства.
  • Украина готова к миру. Была готова и тогда, когда война продолжалась только на Донбассе. Готова и сейчас, когда российское вторжение стало полномасштабным. Но чтобы Россия искала мир, каждый украинец и каждая украинка еще должны бороться. Еще должны защищать свободу. Потому что каждый день борьбы сейчас — это плюс годы и годы мирной жизни после этой войны, после нашей победы.
  • Государственными наградами отмечены еще 269 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и 9 военнослужащих Главного управления разведки.

Зеленский готовит кадровые чистки

Президент Украины Владимир Зеленский готовит кадровые чистки. Глава государства отметил, что нужно значительно сокращать государственный аппарат.

Например, спикер президента Украины Сергей Никифоров объяснил, что во время войны многие поняли: почти все жизненно необходимое помещается в рюкзак. Так же мало нужно для работы и функционирования в целом аппарата государства.

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"Президент сам уже говорил, что надо значительно сокращать государственный аппарат. Мол, война показала, что для функционирования государства нужно значительно меньше людей, чем есть сейчас. Поэтому можно смело оставлять самых лучших и сокращать весь громоздкий аппарат управления", — сказал Никифоров.

Спикер главы государства подчеркнул, что пока это идея, высказанная вслух. Упростился, по его словам, и механизм договоренностей о телефонных переговорах президента Зеленского с лидерами других стран.

"Обычно договаривается служба протокола со службой протокола соответственно другой стороны. Согласовывают время, садятся у телефона с громкой связью, вместе с советниками, целый процесс. Присутствует спецсвязь. Сейчас это, извините, мессенджер: Ало, привет!" — рассказал Никифоров.

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Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

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ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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