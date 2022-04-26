За два месяца оккупанты выпустили по Украине более 1,1 тысячи ракет — Зеленский

Российские оккупанты за два места войны выпустили по Украине более 1 100 ракет. Кроме того, захватчики сбросили множество авиабомб, часть громад стерли до камней.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к украинцам.
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"За два месяца они использовали против нас более тысячи ста ракет. Бесчисленное количество авиабомб, артиллерии. Они пытали, грабили, расстреливали. Они минировали нашу землю. Превращали мирные города и села в ад. Часть украинских городов и общин уничтожили прямо до камней. Но так ничего и не достигли. И не достигнут", — сказал глава государства.
Президент добавил, что благодаря храбрости, мудрости наших защитников, благодаря смелости нашего народа Украина — это настоящий символ борьбы за свободу.
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ВСУ уничтожили 10 целей оккупантов в небе над Украиной
В течение суток 25 апреля ВСУ поразили 10 воздушных целей российских оккупантов. Среди них – 3 истребителя.
"25 апреля российские оккупанты активизировали свои агрессивные действия, выпустили по Украине немало крылатых ракет, прежде всего по объектам инфраструктуры, узловым железнодорожным станциям. На Восточном и Южном направлениях рашисты совершили несколько авианалетов и, уже традиционно, потеряли три самолета", — сообщили в ВСУ.
Всего за сутки поражено 10 воздушных целей:
- 3 самолета (Су-34, Су-35, Су-30);
- 3 крылатые ракеты;
- 4 БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").
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