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Зеленский: Скоро в Украине будет два Дня Победы, а у кого-то не останется ни одного

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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9 мая, 09:51
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Президент Украины провел параллели между нынешней войной и Второй мировой
Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Победы над нацизмом
Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Победы над нацизмом / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Победы над нацизмом и заявил, что войска РФ в Украине ждет та же участь, что и немецких захватчиков.

"Мы ведем войну и никому не отдадим ни клочка своей земли. Сегодня мы отмечаем День Победы над нацизмом. И никому не отдадим ни клочка своей истории. Мы гордимся нашими предками, которые вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм. И мы никому не дадим аннексировать эту победу, не дадим ее присвоить", – сказал президент.

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По словам Зеленского, враг "мечтал, что мы откажемся отмечать 9 мая и победу над нацизмом. Чтобы слово "денацификация" получило шанс".

"Миллионы украинцев боролись с нацизмом и прошли трудный и долгий путь. Выгнали нацистов из Луганска, выгнали нацистов из Донецка, освободили от оккупантов Херсон, Мелитополь, Бердянск. Выгнали нацистов из Ялты, Симферополя, Керчи и всего Крыма. Освободили от ницистов Мариуполь. Они выгнали нацистов из всей Украины, но названные мной города сегодня особенно вдохновляют нас. Дают веру, что мы точно прогоним оккупантов с собственной земли", – подчеркнул глава государства.

Как отметил президент, Россия, начав наступление 24 февраля, наступила на те же грабли, что и нацисты.

"Мы пережили разные войны. Но все имели один финал. Нашу землю засевали пули и снаряды, но ни один враг не смог пустить здесь корни... Нет оккупанта, который сможет прижиться на нашей свободной земле. Нет захватчика, который сможет властвовать над нашим свободным народом. Рано или поздно мы побеждаем. Хоть орда, хоть нацизм, хоть смесь первого и второго, каким является нынешний враг, – мы побеждаем, потому что это наша земля, потому что кто-то воюет за батюшку царя, фюрера, партию и вождя, а мы – за Родину", – подчеркнул он.

Зеленский добавил, что украинцы никогда не забудут того, что сделали их предки во Второй мировой войне:

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"Погибло более восьми миллионов украинцев. И домой не вернулся каждый пятый украинец. В общей сложности война унесла по меньшей мере 50 миллионов человеческих жизней. Мы не говорим "можем повторить". Потому что хотеть повторить 2194 дня войны может только сумасшедший. Тот, кто уже повторяет сегодня ужасные преступления гитлеровского режима, подражает нацистской философии, копирует все, что делали они. Он обречен. Ибо был проклят миллионами предков, когда начал подражать их убийце. А потому потеряет все. И совсем скоро в Украине будет два Дня Победы. А у кого-то не останется ни одного".

Зеленский о возможных заявлениях Путина 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что любые заявления Владимира Путина 9 мая относительно официального объявления войны Украине не будут иметь никакого значения.

"Победа" для россиян – это разрушение и поражение всего цивилизованного мира... Для нас это ничего не меняет. Для нас война длится 8 лет, широкомасштабная война длится более 70 дней. Россияне уничтожают украинские города, их можно показывать в голливудских фильмах ужасов", – сказал президент.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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