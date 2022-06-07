Под прицелом Киев и Волынь? Начнет ли Россия новое наступление с участием Беларуси

Вместе с экспертами мы обсудили реальность масштабной атаки оккупантов с северной границы и участие в войне Беларуси

Россия может начать наступление по двум направлениям: с севера - на Киев и со стороны Беларуси на Волынь. Фото: коллаж "Сегодня"

В то время как на Донбассе идут ожесточенные бои, российские оккупанты продолжают стягивать войска и технику к северным границам Украины. Вражеская авиация бомбит Черниговскую и Сумскую области, 5 июня обстрелу подвергся Киев, а на границу Беларуси привезли ракетные комплексы и боевые самолеты. Сайт "Сегодня" выяснил, что происходит на приграничных территориях и сможет ли Россия начать новое наступление сразу по двум направлениям: с севера – на Киев и со стороны Беларуси на Волынь.

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Авиаудары по приграничным территориям

Северная граница Украины, к которой враг подтянул войска, все чаще подвергается нападению. Как сообщили в Государственной пограничной службе, на протяжении 4 июня вражеская авиация трижды атаковала приграничную территорию нашей страны.

"После обеда вражеский самолет, зашедший со стороны российского села Николаевка, совершил 6 пусков ракетами по населенному пункту Шосткинского района Сумской области. За 3 часа до этого российский беспилотник совершил сброс двух взрывных устройств в Великописаревском районе Сумщины. А около 4-х часов утра вражеская авиация осуществила 6 пусков ракет, разорвавшихся на окраине приграничного населенного пункта Сумского района", – рассказали в ГПСУ.

По словам пограничников, в этот же день враг выпустил 19 мин по Новгород-Северскому району Черниговской области, а 6 июня – около 30 мин по Сумской области.

Вражеская авиация атакует приграничную территорию Украины / Фото: ГПСУ

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Ракетный обстрел Киева и угрозы Путина

5 июня стратегическая авиация России из акватории Каспийского моря ракетами атаковала Киев. Взрывы произошли в Дарницком и Днепровском районах города, пострадал человек.

В Минобороны РФ сообщили, что "ВКС России высокоточными ракетами уничтожили на окраине Киева танки Т-72 и другую бронетехнику, поставленную на Украину восточноевропейскими странами". Однако глава Укрзализныци Александр Камышин эту информацию опроверг.

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"4 ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу, находящемуся на левом берегу Киева. Россия в очередной раз соврала. На территории ДВРЗ нет военной техники. Этот завод ремонтировал вагоны и зерновозы, используемые для вывоза экспортной продукции", – заявил Камышин в Telegram.

Вскоре после ракетного обстрела Киева Кремль опубликовал интервью президента РФ Владимира Путина, в котором он угрожал Украине новыми ударами, если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия.

"Если Киев получит ракеты дальнего действия, Россия будет делать выводы и применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносятся", – сказал Путин.

Ранее кремлевские чиновники заявляли, что под прицелом российских ракет могут оказаться украинские "центры принятия решений" – здания Офиса президента, Генштаба и Минобороны. Ракетные обстрелы Киева могут продолжиться.

Но начнется ли наземное вторжение с севера – вопрос неоднозначный. И не только потому, что мало кто может понять, что у Путина в голове. Просто тут нужно решать уравнение с множеством неизвестных.

Столица – приоритетная цель оккупантов

После сообщений в СМИ о вероятности второго наступления на Киев глава военной администрации столицы генерал Николай Жирнов заявил, что признаков формирования российских войск для наступления сейчас нет, однако такая опасность остается.

"Киев как столица является приоритетной целью для захвата российскими войсками. Угроза повторного наступления остается", – сказал Жирнов.

Он также добавил, что Россия может использовать для еще одного вторжения в Украину – территорию Беларуси.

Николай Жирнов: "Киев является приоритетной целью для захвата российскими войсками" / Фото: Укринформ

Беларусь вооружилась и готовится к учениям

Согласно сводке Генштаба ВСУ за 6 июня, в Беларуси вдоль границы с Украиной присутствуют вооруженные силы России с ОТРК "Искандер-М", зенитно-пушечными комплексами "Панцирь-С1", зенитными ракетными системами С-400 и самолетами оперативно-тактической авиации. Активизировались также и войска самой Республики. К границе с Украиной прибыли колонны военной техники, а Министерство обороны Беларуси организовало закупку 20 000 солдатских жетонов.

С 22 июня по 1 июля в Гомельской области Беларуси, граничащей с Украиной, пройдут якобы плановые мобилизационные учения с военными комиссариатами. Что тревожно: учения часто непосредственно предваряют начало военных действий. Россия атаковала Украину сразу после своих военных "учений".

Гомельская область Беларуси – приграничная. С украинской стороны тут Черниговская и Киевская области.

"Запланированы мероприятия огневой подготовки на стрельбищах, расположенных в Гомельской области", – сообщил военный комиссар области Андрей Кривоносов.

Андрей Кривоносов: "Запланированы мероприятия огневой подготовки" / Фото: БЕЛТА

Кроме того, в Жлобинском районе с 28 июня по 16 июля пройдут военные сборы в территориальные войска. По словам Кривоносова, в этот период будут отрабатываться вопросы "организации охраны и обороны объектов территориальной обороны, выполнения мер военного положения, а также борьбы с диверсионно-разведывательными группами".

Территориальных войск в Белорусской армии ранее не было. По словам самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, мысль о создании территориальных войск появилась еще до войны, в связи с давлением со стороны НАТО в Польше, Литве и Латвии. Как и военные сборы, формирование новой группировки войск может указывать, что Беларусь готовится принять участие в войне с Украиной.

Военные сборы и формирования новой группировки войск и ополчения может указывать на то, что Беларусь готовится принять участие в войне с Украиной / Фото: БЕЛТА

Путин может заставить Лукашенко

Военный эксперт Олег Жданов уверен, что Лукашенко не хочет ввязываться в войну с Украиной и пытается "водить Путина за нос". Однако, по мнению Жданова, президент РФ все же может заставить его пойти на такой шаг.

"Лукашенко во многом зависит от Кремля, и у президента РФ хватает рычагов давления. Например, Путин может запугать тем, что поспособствует отстранению Лукашенко от власти", – говорит "Сегодня" Жданов.

По мнению эксперта, Лукашенко понимает, что если отдаст приказ о наступление на Украину – это вызовет массовое недовольство как среди граждан Беларуси, так и среди военнослужащих республики.

"Социология показывает, что большинство белорусов не хотят воевать с Украиной. Если Лукашенко примет решение о вторжении, население и армия могут объединиться против него. В то же время и Путин может приложить максимум усилий для свержения Лукашенко с поста президента", – говорит Жданов.

Олег Жданов: "Путин может заставить Лукашенко воевать с Украиной". Фото: Facebook

По словам Жданова, если все же Лукашенко отдаст приказ о наступлении и армия Беларуси пойдет в атаку, пытаясь захватить Волынскую область Украины, то с большой долей вероятности она будет разгромлена подразделениями ВСУ.

"Для вторжения белорусы смогут задействовать около 25 тысяч солдат. Однако граница с нашей стороны укреплена, и ВСУ готовы их встретить. Плюс в нашу пользу играют особенности местности – леса и болота, которые не дают возможности атаковать нас широким фронтом. Враг будет ограничен в маневрах и уничтожен так же, как ранее были уничтожены российские оккупанты в лесах Черниговской области", – говорит Жданов.

О том, что Беларусь может ввязаться в войну с Украиной, говорит "Сегодня" и военный эксперт Якуб Войнаровский.

"Основные войска армия РФ сконцентрировала на Донбассе. На другие направления сегодня у нее недостаточно сил. Поэтому для прорыва с Волынского направления Кремль может попытаться привлечь дополнительные военные ресурсы и живую силу Беларуси. Но здесь важно, какое решение примет Лукашенко, взвесив все "за" и "против", – говорит эксперт.

Москва мечтает взять под контроль Киев

Войнаровский также уверен, что Москва не отказалась от планов взятия Киева.

"Все заявления Кремля о том, что россияне не хотели захватить Киев – ложь. В распоряжении украинской разведки есть тому доказательства – секретные военные документы РФ. Москва все еще мечтает взять под контроль Киев, но сил для этого пока недостаточно. Сейчас задача номер один для оккупантов – это захват Луганской и Донецкой областей. Если они достигнут своих целей на Донбассе, возможно, вопрос повторного штурма Киева и вторжения со стороны Беларуси – активизируется", – подытожил эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на маневры вооруженных сил Беларуси у границы с Украиной. Он отметил, что пока нет реальных рисков атаки со стороны северного соседа. Однако Украина готовится ко всем возможным сценариям.

"Мы готовимся ко всем рискам вторжения, но пока наши аналитики, эксперты не видят реальных рисков вторжения из Беларуси", – сказал президент.

Зеленский рассказал, сможет ли Беларусь ввести свои войска в Украину. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Стариково и Катериновка Сумской области и Каменская Слобода Черниговской области.

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