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Зеленский: Украина и Британия прошли путь от партнеров к друзьям и братьям

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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3 мая, 16:13
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Президент поблагодарил Бориса Джонсона за поддержку нашей страны
Президент заявил, что 8 октября 2020 года Украина и Великобритания стали стратегическими партнерами
Президент заявил, что 8 октября 2020 года Украина и Великобритания стали стратегическими партнерами / Фото: Офис Президента Украины, Коллаж: Сегодня, dw.com

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и весь народ Соединенного Королевства за поддержку нашей страны.

Об этом он сказал в своем обращении в Верховной Раде, отмечает Офис президента.

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Поддержка Украины

По словам президента, 8 октября 2020 года Украина и Великобритания стали стратегическими партнерами:

"А 24 февраля 2022 года доказали: наше партнерство – не на бумаге. Наше партнерство – на поле битвы. Сражения за общие идеалы, битвы за общее будущее. Почти 10 недель, как Российская Федерация объявила им полномасштабную войну и ворвалась на нашу украинскую прекрасную землю. За это время Украина и Британия прошли путь от партнеров к друзьям и братьям. А тот, кто лгал, что друг и брат, – путь от соседа к оккупанту и террористу".

Выступление президента Украины в Верховной Раде.
Выступление президента Украины в Верховной Раде. / Фото: Офис Президента Украины

Он также заявил о том, что эти недели доказали, что не страшно, когда против тебя такой враг, как Россия, "если рядом есть такой добрый друг, как Великобритания".

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"Я хочу поблагодарить Великобританию, которая... готова стать гарантом нашей безопасности. И это моя благодарность – не формальность. Потому что знаю, что и гарантии Великобритании никогда не будут формальностью для Украины. Потому что эти почти десять недель доказали: ваше слово – твердое, а действия – решительные, без всяких "почти", – сказал президент.

Владимир Зеленский также рассказал о поддержке и помощи от Великобритании:

"Это гуманность. И помощь нашим беженцам и внутренне перемещенным лицам. Лекарства, еда, скорые и пожарные машины и другая большая гуманитарная помощь. Это справедливость. И содействие в расследовании военных преступлений Российской Федерации в Украине. Это устойчивость. Макрофинансовая помощь для нашей экономики. Это отмена пошлин, отмена квот для нашей двусторонней торговли. Это восстановление нашей страны, это восстановление Киева и Киевской области, к которому присоединится Великобритания".

По его словам, это важные глобальные вещи:

"Санкции против Российской Федерации, эмбарго на энергоносители, блокирование активов. Это и обычные, очень простые человеческие, но не менее важные, знаковые вещи. Сине-желтые флаги по всей Великобритании, на Трафальгарской площади и Даунинг-стрит. Когда нас поддерживают Лондон , Эдинбург, Кардифф, Белфаст, нас поддерживает Ливерпуль, Манчестер и сотни других городов этого великого государства".

Выступление президента Украины в Верховной Раде.
Выступление президента Украины в Верховной Раде. / Фото: Офис Президента Украины

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Кроме этого, президент рассказал о поддержке Украины и влиятельными людьми в Великобритании:

"Украину поддерживают Герцог и Герцогиня Кембриджские. Серы Пол Маккартни, Элтон Джон и Стинг. Ричард Брэнсон, Джоан Роулинг, супруги Бекхэмы, Бенедикт Камбербетч, музыканты Queen, Pink Floyd, Deep Purple, Эд Ширан, Хью Лори, Стивен Фрай, Кит Харингтон, Эмилия Кларк, Дэниел Рэдклифф и, конечно, Ее Величество Королева Елизавета II".

Он также напомнил о возвращении посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс и недавнем визите премьер-министра Бориса Джонсона:

"В очень сложное время и в очень нужный момент. Наша прогулка по киевским улицам показала миру, что чувствует сердце Украины. И это боль. Но люди, которых мы там встречали, их слова, их глаза, улыбки и подарки – уже знаменитые петушки, такие же, как в Бородянке, – все это показало миру, что чувствует наша украинская душа. Непокоренность. Несгибаемость. А значит, надежду на победу. Сегодня и я, и наш парламент, и весь украинский народ могут сказать одно: мы благодарим, Британия! Спасибо, друзья!".

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. / Фото: Офис Президента Украины

Напомним, Великобритания предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи. Ее размер – 300 миллионов фунтов стерлингов. В новую партию поставок войдет оборудование для радиоэлектронной борьбы, противобатарейные радиолокационные системы и другое.

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