Зеленский анонсировал визит генсека ООН и раскритиковал за планы сначала поехать к Путину

Президент Украины назвал ожидания от приезда Гутерриша в Киев

Владимир Зеленский раскритиковал планы Антониу Гутерриша поехать в Москву. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину. В то же время Зеленский раскритиковал планы генсека ООН посетить сначала Москву.

Об этом президент заявил в ходе пресс-конференции для украинских и западных СМИ в Киеве на станции метро.

Реклама

Зеленский подтвердил намерение генсека ООН посетить Киев.

"Мы будем встречать генерального секретаря, который приедет к нам. Мы будем с ним общаться. Мне кажется, что мы сделали много шагов, чтобы и его позиция изменилась. И его позиция укрепилась по поддержке Украины", – сказал президент.

Он рассказал, что у него было несколько личных встреч с Гутерришом, во время которых критиковал отношения генсека ООН с Москвой.

"Я твердо говорил ему, что нельзя иметь баланс в отношениях между Украиной и Россией. Мы ожидаем 100%-ную поддержку от генсека ООН. Потому что 100% правда на нашей стороне и война у нас", – сказал Зеленский.

Президент критикует визит генсека ООН в Москву

По мнению Зеленского, Гутерриш должен посетить Киевскую область, где российские войска совершали зверства по отношению к мирным украинцам. И только тогда уехать на переговоры с Владимиром Путиным.

Реклама

"Я думаю, что после приезда и если будет время у генерального секретаря, ему обязательно нужно посетить города, где происходили пытки и где уничтожили наших людей. А потом уже найти время для "уважаемых" из Москвы. Важнее понять, что у нас происходит, чтобы иметь точную точку зрения, которую генсек может донести в Москве на встрече с президентом этого государства", – сказал Зеленский.

Он добавил, что просто приехать в Киев и пообщаться – мало.

Ранее мы писали: