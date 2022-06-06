Гайдай рассказал о боях ВСУ в Северодонецке – какая ситуация в городе

Количество обстрелов Северодонецка и Лисичанска увеличилось в десятки раз

Сергей Гайдай рассказал об обстановке в Северодонецке. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины контролируют лишь промзону Северодонецка. Ситуация в городе несколько ухудшилась. Бои очень динамичные.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Telegram-канал "Сегодня".

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По словам Гайдая, во время контрнаступления была отбита половина Северодонецка, но сейчас удерживаются позиции в промзоне.

Количество обстрелов Северодонецка и Лисичанска увеличилось в десятки раз. Города равняют с землей.

Глава ОВА подчеркнул, что в Луганской области во многих городах ситуацию можно сравнить с Мариуполем: в Счастье, Попасной, Рубежном.

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ISW выяснили эффективность контратак ВСУ в Северодонецке

Контратаки ВСУ в Северодонецке привлекают туда больше внимания российских военных, что оставит уязвимыми их позиции на других направлениях. За последние 48 часов украинские защитники вытеснили россиян к восточной окраине города благодаря успешным контратакам. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

"Украинские контратаки в Северодонецке, вероятно, заставят российских командиров отправить в этот район дополнительные подразделения и технику, чтобы остановить успехи Украины", – говорят эксперты.

По их словам, внимание российских войск к Луганской области будет оставлять уязвимые места на других направлениях боевых действий, в частности в Харьковской области и вдоль южной оси.

В Институте отметили: ВСУ, вероятно, стремятся использовать сосредоточение РФ в Северодонецке для проведения контратак на других направлениях.

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Кроме того, эксперты считают, что способность ВСУ успешно контратаковать Северодонецк также свидетельствует о снижении боевой силы российских войск в Украине.

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