Доводили солдат до суицида, закрывали в психбольнице – военные о начальниках части в Днепре

Военные открыто рассказали, как их командиры во время службы издевались над солдатами и оставались без наказания

Как служат солдаты военной части, где устроили стрельбу / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы, служившие в воинской части 3021 Нацгвардии, где срочник застрелил пятерых человек, в свое время страдали от "дедовщины" и от произвола командования.

Об этом рассказал президент НГО "Международный центр помощи" Сергей Косяк.

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По его словам, к нему обратилось несколько нынешних и бывших контрактиков, служивших в этой части. Они раскрыли ужасные факты о своей службе. Говорят, что командование части постоянно нарушали правила.

"Командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение. Систематически гнобили "неудобных" — давали приказы начальникам младшего звена, чтобы те настраивали коллектив против одного, под страхом, что уволят, отправят на гуаптвахту. Физическая расправа, угрозы, психологическое давление, изуродовать жизнь и здоровье солдата было нормой", – рассказывает один из тех, кто там служил.

Мужчина добавил, что солдат принудительно закрывали в психбольнице, подделывали документы, незаконно увольняли неугодных.

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По словам президента "Международного центра помощи", сейчас группа активных военнослужащих, пострадавших от неуставных отношений, готовы рассказать об этом широкой общественности. Также он получил письма от матерей сыновей-срочников, пострадавших в этой части.

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