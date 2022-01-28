Доводили солдат до суицида, закрывали в психбольнице – военные о начальниках части в Днепре

Украинцы, служившие в воинской части 3021 Нацгвардии, где срочник застрелил пятерых человек, в свое время страдали от "дедовщины" и от произвола командования.
Об этом рассказал президент НГО "Международный центр помощи" Сергей Косяк.
По его словам, к нему обратилось несколько нынешних и бывших контрактиков, служивших в этой части. Они раскрыли ужасные факты о своей службе. Говорят, что командование части постоянно нарушали правила.
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"Командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение. Систематически гнобили "неудобных" — давали приказы начальникам младшего звена, чтобы те настраивали коллектив против одного, под страхом, что уволят, отправят на гуаптвахту. Физическая расправа, угрозы, психологическое давление, изуродовать жизнь и здоровье солдата было нормой", – рассказывает один из тех, кто там служил.
Мужчина добавил, что солдат принудительно закрывали в психбольнице, подделывали документы, незаконно увольняли неугодных.
По словам президента "Международного центра помощи", сейчас группа активных военнослужащих, пострадавших от неуставных отношений, готовы рассказать об этом широкой общественности. Также он получил письма от матерей сыновей-срочников, пострадавших в этой части.
Подробности ЧП
- Инцидент произошел около 4 часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
- Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его задержали копы.
- На месте происшествия погибли 5 человек, 5 – ранены.
- Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001, года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области.
- Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране Южмаша.
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