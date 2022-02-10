До вибуху у мерії Кривого Рогу причетна СБУ? Ми дізналися нові деталі – ексклюзив

Раніше надійшла інформація, що під міськрадою невідомий нібито підкинув бомбу

У Кривому Розі провели навчання. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 10 лютого, антитерористичний центр при СБУ провів спецтренування у мерії Кривого Рогу. Таким чином, вибухівка під будівлею міськради виявилася хибною.

Про це повідомив у коментарі для "Сьогодні" речник СБУ Артем Дехтяренко.

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Нові подробиці

Останнім часом фіксується збільшення хибних повідомлень про замінування органів влади, об'єктів критичної інфраструктури та соціальної сфери.

Антитерористичний центр при СБУ постійно звертає увагу на перевірку рівня терористичної захищеності цих об'єктів.

Спецтренування, на відміну від запланованих навчань, передбачає раптову перевірку заходів реагування відповідних служб та силових структур на надзвичайну подію.

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З метою максимального наближення до реальних умов НП у мерії Кривого Рогу було приведено в дію імітаційний вибуховий пристрій. За результатами спецтренувань буде дано оцінку діям кожного із суб'єктів боротьби з тероризмом та надано рекомендації щодо вдосконалення алгоритму таких дій.

"Ці спецтренування максимально наближені до реальних. Без попереднього попередження. Усі деталі про сценарій та сутність тренувань – повідомимо додатково", – наголосив Дехтяренко.

Усі подробиці

У четвер, 10 лютого, у Кривому Розі Дніпропетровської області під будинком мерії прогримів вибух. Про це повідомляє "Перший міський". З міськради Кривого Рогу евакуювали людей через невідому посилку, в якій могла перебувати бомба.

Пізніше повідомили, що біля будівлі міськради пролунав вибух. Імовірно, вибухівку приніс кур'єр "Нової пошти".

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З'явилася інформація, що наявність вибухівки в коробці під міськрадою Кривого Рогу не підтвердилася. Вибухотехніки провели контрольований підрив.

До міськради Кривого Рогу прийшли з обшуками

До міської ради Кривого Рогу Дніпропетровської області з обшуками прийшло ДБР. Слідчі дії відбуваються в рамках кримінального провадження про службову недбалість посадових осіб, яка призвела до втрати в бюджеті майже 700 мільйонів гривень.

Слідчі встановили, що станом на 1 квітня 2021 року між Криворізькою міською радою та одним із містоутворюючих підприємств укладено 82 договори оренди земельних ділянок.