К взрыву в мэрии Кривого Рога причастна СБУ? Мы узнали новые детали – эксклюзив

Ранее поступила информация, что под горсоветом неизвестный якобы подбросил бомбу

В Кривом Роге провели учения. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 10 февраля, антитеррористический центр при СБУ провел спецтренировку в мэрии Кривого Рога. Таким образом взрывчатка под зданием горсовета оказалась ложной.

Об этом сообщил в комментарии для "Сегодня" спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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В последнее время фиксируется увеличение ложных сообщений о замешивании органов власти, объектов критической инфраструктуры и социальной сферы.

Антитеррористический центр при СБУ постоянно уделяет внимание проверке уровня террористической защищенности этих объектов.

Спецтренировка в отличие от запланированных учений предполагает внезапную проверку мер реагирования соответствующих служб и силовых структур на чрезвычайное событие.

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В целях максимального приближения к реальным условиям ЧП в мэрии Кривого Рога было приведено имитационное взрывное устройство. По результатам спецтренировок будет дана оценка действиям каждого из субъектов борьбы с терроризмом и даны рекомендации по совершенствованию алгоритма действий.

"Эти спецтренировки максимально приближенные к реальным. Без предварительного предупреждения. Все детали о сценарии и сущности тренировок – сообщим дополнительно", – подчеркнул Дехтяренко.

Все подробности

В четверг, 10 февраля, в Кривом Роге Днепропетровской области под зданием мэрии прогремел взрыв. Об этом сообщает "Первый городской". Горсовет Кривого Рога эвакуировали из-за неизвестной посылки, в которой может находиться бомба.

Позже сообщили, что возле здания горсовета прогремел взрыв. Предположительно, взрывчатку принес курьер "Новой почты".

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Затем появилась информация, что наличие взрывчатки в коробке под горсоветом Кривого Рога не подтвердилось. Взрывотехники провели контролируемый подрыв.

В горсовет Кривого Рога пришли с обысками

В городской совет Кривого Рога Днепропетровской области с обысками пришло ГБР. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства о служебной халатности должностных лиц, которая привела к потере в бюджете почти 700 миллионов гривен.

Следователи установили, что по состоянию на 1 апреля 2021 года между Криворожским городским советом и одним из градообразующих предприятий заключено 82 договора аренды земельных участков.