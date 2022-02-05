"Він не буде жорстоко мститися". Сестра дніпровського стрілка розповіла про його службу у Нацгвардії

Сестра 20-річного Артемія Рябчука, який влаштував жахливу стрілянину у Дніпрі, заявила, що під час служби її брат дуже змінився і спілкувався не так, як завжди.
Про це Юлія Рябчук повідомила у інтерв'ю Ігореві Мосійчуку.
Дівчина розповіла, що Артемій на службі не скаржився, але щось змінилося. Хлопець казав, що у військовій частині все суворо.
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"Ми запідозрили щось негаразд згодом: у нього змінився лексикон. У листуванні він почав писати слова, які раніше не вживав. Попросив грошей на ремонт телефону. Зараз ми вже починаємо підозрювати, що телефон у нього могли відібрати та спілкуватися від його імені з мамою", – зазначила Юлія.
Вона додала, що на такий вчинок Артемій міг піти "через щось надприродне". Дівчина вважає, що це був накопичувальний ефект.
"Щось його допекло. Він не з тих, хто жорстоко мститиме. Мені страшно уявити, що там могло статися, якщо він вирішив, що вбивство є єдиним виходом", — підсумувала Юлія.
Юлія Рябчук в інтерв'ю з Ігорем Мосійчуком. Скріншот
Що відомо про трагедію
- Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
- Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
- На місці події загинули п'ять осіб, ще п'ять – поранені.
- Стрілок – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одещини.
- Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".
- Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.
- Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.
- Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жахи під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти і навіть одержували підвищення.
- У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримується в СІЗО.
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