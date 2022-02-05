"Він не буде жорстоко мститися". Сестра дніпровського стрілка розповіла про його службу у Нацгвардії

Дівчина вважає, що на такий вчинок Артемій міг піти "через щось надприродне"

Артемій Рябчук та його сестра Юлія. Фото: колаж "Сьогодні"

Сестра 20-річного Артемія Рябчука, який влаштував жахливу стрілянину у Дніпрі, заявила, що під час служби її брат дуже змінився і спілкувався не так, як завжди.

Про це Юлія Рябчук повідомила у інтерв'ю Ігореві Мосійчуку.

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Дівчина розповіла, що Артемій на службі не скаржився, але щось змінилося. Хлопець казав, що у військовій частині все суворо.

"Ми запідозрили щось негаразд згодом: у нього змінився лексикон. У листуванні він почав писати слова, які раніше не вживав. Попросив грошей на ремонт телефону. Зараз ми вже починаємо підозрювати, що телефон у нього могли відібрати та спілкуватися від його імені з мамою", – зазначила Юлія.

Вона додала, що на такий вчинок Артемій міг піти "через щось надприродне". Дівчина вважає, що це був накопичувальний ефект.

"Щось його допекло. Він не з тих, хто жорстоко мститиме. Мені страшно уявити, що там могло статися, якщо він вирішив, що вбивство є єдиним виходом", — підсумувала Юлія.

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Юлія Рябчук в інтерв'ю з Ігорем Мосійчуком. Скріншот

Що відомо про трагедію

Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинули п'ять осіб, ще п'ять – поранені.

Стрілок – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одещини.

Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".

"Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу". Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі . Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.

. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей. Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.

Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жахи під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства , потім приховували факти і навіть одержували підвищення.

, потім приховували факти і навіть одержували підвищення. У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримується в СІЗО.

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