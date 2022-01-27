Майже 2 млн і поховання: чим "відплатить" Нацгвардія за загибель солдатів у Дніпрі

Гроші вже є на рахунку військової частини

Нацгвардія повністю бере на себе поховання загиблих, а сім'ям буде виплачена компенсація/Колаж: "Сьогодні"

Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1 млн 800 тис. грн сім'ям убитих.

Про це повідомляє Укрінформ.

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"Уже сьогодні тим, хто перебуває у лікарні, крім допомоги від місцевих органів влади, надійде матеріальна допомога – гроші вже є на рахунку військової частини. П'ятеро військових загинули при виконанні службових обов'язків, тому Нацгвардія повністю бере на себе поховання, а родинам буде виплачена компенсація, вона складає приблизно 1 млн 800 тис. грн", — повідомив екскомандувач НГУ Микола Балан.

За словами голови обласної ради Миколи Лукашука, лікарні, де перебувають поранені бійці, повністю забезпечені медикаментами. Потерпілим проведено операції, деякі з яких тривали понад 4 години. На завтра заплановані наступні операції для двох із найважчими пораненнями.

Нацгвардійцям, які були на варті під час інциденту, надається психологічна допомога.

Деталі НП

Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинули 5 осіб, 5 – поранені.

Той, хто стріляв, – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом із Одеської області.

Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".

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