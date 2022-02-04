"Розстріляли уві сні". В якому стані поранений під час бійні у Дніпрі солдат (фото)

Головлікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко розповів, що одна куля пробила живіт Ігорю, а інша – стегно

Постраждалий у стрільбі у Дніпрі Ігор перебуває у лікарні. Фото: колаж "Сьогодні"

Військовослужбовець Ігор, який постраждав у жахливій стрільбі у Дніпрі , почав одужувати. Хлопець добре їсть і вже посміхається.

Про це повідомив головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко на сторінці у Facebook.

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У якому стані постраждалий?

27 січня одна куля пробила живіт Ігореві, а інша – стегно. Через тиждень у хлопця все налагоджується.

"Він почав добре їсти. Великі бинтові пов'язки на животі та стегні нагадують про ту жахливу ніч, коли його уві сні розстріляли. Сумно усміхається, каже, що в нього, мабуть, така доля – бути нацгвардійцем, а не бухгалтером. Він закінчив фінансовий технікум", – написав Риженко.

За словами головлікаря, зараз Ігор чекає на дівчину.

"Їх приходить двоє. І знову у нього пораненого бійця складний вибір", – додав Риженко.

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Сергій Риженко із постраждалим Ігорем. Фото: Facebook/Сергій Риженко

Що відомо про трагедію

Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.

Стріляючий – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одеської області.

Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".

"Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу". Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі . Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключів від дверей.

. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключів від дверей. Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.

Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили терміновиків до самогубства , потім приховували факти і навіть одержували підвищення.

, потім приховували факти і навіть одержували підвищення. У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримується в СІЗО .

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