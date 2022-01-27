Виношував образу два місяці: стала відома можлива причина кривавої стрілянини у Дніпрі

Внаслідок інциденту загинули 5 осіб, ще 5 — постраждали

Через деякий час після інциденту стрілка затримали/Колаж: "Сьогодні"

Артемій Рябчук, який вранці 27 січня відкрив стрілянину по співслужбовцям, міг зробити це через образи. Відомо, що його називали "стукачем".

Про це повідомляє LIGA.net.

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"Два місяці тому він розняв бійку між військовими, потім повідомив про подію керівництво. Там ніяк не відреагували, зате його почали труїти свої ж і називати стукачем", — розповіла членкиня Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Юлія Яцик.

За її словами, попередню інформацію у справі їй передали правоохоронці, які брали участь у затриманні.

"Що саме там відбувалося — залишається за кадром, не можу розповісти. Але, звичайно, він затаїв образу. Виношував її майже два місяці, поки йому не надали допуск і дозвіл на використання зброї, і не відбулися ці події", — сказала Яцик.

Також буде вивчено, як Рябчук проходив медичну комісію, за висновками якої йому надали право доступу до бойової зброї.

Деталі НП

Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинули 5 осіб, 5 – поранені.

Той, хто стріляв, – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом з Одеської області.

Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був залучений в охороні "Південмашу".

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