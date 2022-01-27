Вынашивал обиду два месяца: стала известна возможная причина кровавой стрельбы в Днепре

В результате инцидента погибли 5 человек, еще 5 — пострадали

Через некоторое время после инцидента стрелка задержали/Коллаж: "Сегодня"

Артемий Рябчук, который утром 27 января открыл стрельбупо сослуживцам, мог сделать это из-за обиды. Известно, что его называли "стукачом".

Об этом сообщает LIGA.net.

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Подробности

"Два месяца назад он разнял драку между военными, затем уведомил о происшествии руководство. Там никак не отреагировали, зато его начали травить свои же и называть стукачом", — рассказала член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык.

По ее словам, предварительную информацию по делу ей передали участвовавшие в задержании правоохранители.

"Что именно там происходило – остается за кадром, не могу рассказать. Но, конечно, он затаил обиду. Вынашивал ее почти два месяца, пока ему не предоставили допуск и разрешение на использование оружия, и не произошли эти события", — сказала Яцык.

Также будет изучено, как Рябчук проходил медицинскую комиссию, по выводам которой ему предоставили право доступа к боевому оружию.

Детали ЧП

Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли 5 человек, 5 – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

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