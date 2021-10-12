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Вийшли гуляти і зникли: у Дніпропетровській області четвертий день шукають двох дівчаток

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
12 жовтня, 14:48
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Правоохоронці та жителі Павлограда шукають двох зниклих сестер – дівчаткам всього по 9 і 13 років
У Дніпропетровській області шукають двох сестер
У Дніпропетровській області шукають двох сестер / Фото: Колаж: Сьогодні

У Павлограді Дніпропетровської області, де раніше зник чоловік, кілька днів шукають сестрер Зуєвих Валерію і Наталю. Дівчата, яким по 9 і 13 років, ще вранці 9 жовтня пішли гуляти з собакою і з тих пір їх ніхто не бачив.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

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Зазначається, що діти вийшли на прогулянку близько 10 ранку в неділю, їх місцезнаходження все ще не відомо.

У чому були одягнені зниклі:

  • 9-річна Наталя – рожева шапка, синя куртка, бежеві штани.
  • 13-річна Валерія: червона куртка і чорні штани в клітинку.

Невтішна статистика

В Україні все частіше губляться діти. Тільки за перших сім місяців у поліцію надійшло понад 9000 заяв про зникнення дітей.

"З початку 2021 органи поліції надійшло 9137 заяв і повідомлень про розшук зниклих дітей (...) Протягом доби з дня оголошення в розшук поліцією розшукано 8811 (96,4%) дітей. За 7 місяців Національною поліцією розшукано 9048 дітей", – повідомили правоохоронці.

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