Їхала в аеропорт, але в літак не сіла. У Вінниці шукають 23-річну дівчину (фото)

В Україні шукають 23-річну Наталію Зіг-Четверик, жительку міста Вінниці. Дівчина збиралася їхати в аеропорт до Києва, але в літак так і не сіла.
Про це повідомили в поліції Вінницькій області.
За даними копів, 1 жовтня близько 23:30 дівчина пішла з дому і до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме. Вона прямувала до столиці і повинна була вилетіти з аеропорту "Бориспіль" до Німеччини. Однак у літак зникла не сіла і на зв'язок не виходить.
Прикмети Наталії:
- зріст близько 175 см;
- середня статура;
- світлі довге волосся;
- обличчя кругле, очі зелені, ніс прямий;
- на правій руці є татуювання з написом "Life goes on";
- у день зникнення була одягнена в чорні штани, помаранчеву куртку і чорне взуття.
Невтішна статистика
В Україні все частіше губляться діти. Тільки за перші сім місяців у поліцію надійшло понад 9000 заяв про зникнення дітей.
"З початку 2021 органи поліції надійшло 9137 заяв і повідомлень про розшук зниклих дітей (...) Протягом доби з дня оголошення у розшук поліцією розшукано 8811 (96,4%) дітей. За 7 місяців Національною поліцією розшукано 9048 дітей", – повідомили правоохоронці.
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