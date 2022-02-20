Боевики палят по школам и детсадам, пять человек пострадали. Что происходит на Донбассе

Боевики на Донбассе продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру. По состоянию на 11:00 20 февраля российские оккупационные войска открывали по ней огонь 62 раза, пять мирных жителей пострадали.
Об этом заявили в штабе ООС во время брифинга.
В результате обстрелов ранены двое местных жителей, которые в тот момент находились на остановке в Марьинке. Еще трое работников детсада в Станице Луганской получили контузию.
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Какие населенные пункты обстреляли:
- Невельское;
- Новогнатовка;
- Трудовское;
- Гранитное;
- Николаевка;
- Марьинка;
- Водяное;
- Пески;
- Опытное;
- Врубовка;
- Станица Луганская;
- Артема;
- Славное;
- Золотое.
В результате обстрелов повреждены 33 здания в девяти населенных пунктах. Также снаряды попали в здания образовательных учреждений:
2 учреждения внешкольного образования в Марьинке;
- один детсад в Марьинке;
- детсад в Станице Луганской;
- школа во Врубовке.
Кроме того, боевики ударили и по инфраструктуре, поврежден пешеходный мост через реку в Гранитном; сеть электроснабжения в Невельском, Торецке, Авдеевке; газопровод в Станице Луганской; трансформаторная подстанция насосной станции Южнодонбасского водопровода. В результате без воды остались 24 населенных пункта.
Обострение на Донбассе
- На Донбассе накаляется обстановка. 18 февраля "власти" так называемых республик "ЛДНР" объявили о эвакуации жителей региона в российские города. Планируется, что якобы будет вывезено около 700 тысяч человек.
- На российской территории вблизи пункта пропуска Марьинка, недалеко от границы с "ДНР", стоят десятки танков.
- В Минобороны допускают, что усиленная военная эскалация может начаться в ближайшие дни. Это связано с праздником, который отмечают в России – Днем защитника отечества, 23 февраля.
- По данным украинской разведки, в Донецк уже прибыли "вагнеровцы", которые вместе с российскими спецслужбами планируют провести серию террористических актов. В частности, они подорвут жилые дома, чтобы обвинить в этом Украину.
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