На Донбасі "тиша": у зоні ООС вже добу немає обстрілів

Українські військові продовжують захищати нашу територію

На Донбасі поки що "тиша". Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 19 січня на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання щодо стримування збройної агресії Російської Федерації.

Окупанти на Донбасі розмістили техніку з порушенням ліній відведення

Окупанти продовжують посилювати свої позиції на Донеччині. Організація з безпеки та співробітництва у Європі помітила військову техніку, яку розмістили з порушенням ліній відведення озброєння.

Окупанти розмістили 26 гаубиць на полігоні поблизу Бугаївки, а також 7 танків на полігоні біля Новоселівки.

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