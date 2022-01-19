На Донбассе "тишина": в зоне ООС уже сутки нет обстрелов

Украинские военные продолжают защищать нашу территорию

На Донбассе пока "тишина". Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 19 января на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Оккупанты на Донбассе разместили технику с нарушением линий отвода

Оккупанты продолжают усиливать свои позиции на Донбассе. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заметила военную технику, которую разместили с нарушением линий отвода вооружения.

Оккупанты разместили 26 гаубиц на полигоне вблизи Бугаевки, а также 7 танков на полигоне возле Новоселовки.

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