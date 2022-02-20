На "війну з Україною": окупанти примусово мобілізують етнічних греків

Омбудсмен Людмила Денісова заявила, що примусова мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним правом

Російські найманці примусово мобілізують чоловіків / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські найманці примусово мобілізують етнічних греків. Жителям ОРДЛО надходять SMS про необхідність прибути до військкоматів, а за ухилення погрожують кримінальною відповідальністю.

Про це повідомила уповноважена Верховної Рада з прав людини Людмила Денісова у Telegram.

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Мобілізація етнічних греків

"Мені стало відомо, що чоловіків з села Стила на території тимчасово окупованої Донеччини, де мешкають етнічні греки, примусово вивозять з домівок під приводом "призову" на війну з Україною", – зазначила Денісова.

Жителі села звернулися за допомогою та з метою розголосу до посла Греції в Україні.

"Вже відомо про вивезення у невідомому напрямку Андрія Водолазкіна, батька трьох дітей, молодшому з яких п’ять років. Ще один чоловік переховується від окупаційних військ, побоюючись за своє життя" , – написала Денісова.

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Загрози за неявку у військкомат

Жителям ОРДЛО надходять SMS про необхідність прибути до військкоматів, а за ухилення погрожують кримінальною відповідальністю.

Денісова написала, що примусова мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним правом.

"Зокрема, статтею 51 Конвенція про захист цивільного населення під час війни забороняється окупаційній державі змушувати осіб, що перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняються під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних чи допоміжних силах", – зазначила омбудсмен.

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Як відбувається призов у ОРДЛО

Ватажок терористів "ЛНР" Леонід Пасічник підписав "указ" щодо постановки громадян ОРДЛО на військовий облік. Окупанти вже розносять чоловікам повістки та погрожують за неявку до військкомату. Про це пише військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в Telegram.

Окрім цього, окупанти розсилають SMS жителям ОРДЛО із погрозами про кримінальну відповідальність за неявку до військкомату.

"Чоловіки віком 18-55 років, терміново прибути у військові комісаріати за місцем прописки до 12:00 20.02.2022. За ухилення від явки на вас чекає притягнення до кримінальної відповідальності", – пишуть у SMS.

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