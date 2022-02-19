Обострение на Донбассе. Как оккупанты объявляют об эвакуации – эксклюзив

В ОРДЛО 18 февраля российские наемники объявили эвакуацию мирного населения в РФ

Оккупанты продолжают обострять ситуацию в ОРДЛО / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кировском районе оккупированного Донецка боевики ездят на пожарной машине и объявляют об эвакуации.

Об этом "Сегодня" сообщили местные жители.

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Жителям сказали, что проводится эвакуация по улице Павла Колодина, 1. Потом назвали телефон горячей линии. Некоторые люди после этого сообщения покинули свои дома.

Как стало известно, эвакуация проходит по желанию.

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Напомним, что вчера, 18 февраля, в городе после объявления об эвакуации женщин и детей заработала сирена гражданской обороны.

Эвакуация

В пятницу, 18 февраля, главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил о массовой эвакуации жителей "республики" в Россию.

"С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия", – сообщил Пушилин.

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Он также добавил, что руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников, а штабам территориальной обороны – обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения.

Вслед за Пушилиным главарь т.н. "ЛНР" Леонид Пасечник также объявил об эвакуации населения на территорию России.

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