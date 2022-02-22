"По Донецьку стріляють із "Градів". Бойовики видали черговий фейк про ЗСУ

Російські окупанти продовжують розповсюджувати фейки в Мережі

Пропагандисти РФ розповсюджують фейкову інформацію / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики вигадали черговий фейк про ЗСУ. Нібито українські війська обстріляли Донецьк із реактивної установки БМ-21 "Град". Про це повідомляють лише окупаційні та російські ЗМІ.

"За звуком можна зрозуміти, що працюють не "Гради", а якась інша, можливо, більш важка зброя", – розповіли "Сьогодні" донеччани.

Українські ЗМІ пишуть, що обстріл із "Градів" – фейк.

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Канал donetchanyn показав у Telegram, що з "Градів" зазвичай стріляють бойовики.

Також про брехню заявив і канал Informnapalm.

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Тим часом у штабі ООС розповіли про десятки обстрілів бойовиків. Станом на 17:00 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 47 порушень, 30 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Де стріляли

Чотири рази Щастя – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Позиції українських захисників поблизу Маріуполя – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Гнутове – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Три рази Широкине – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

Двічі Красногорівку – із протитанкових гармат МТ-12.

Лобачево – з артилерії калібру 122 мм.

Мар'їнка – з артилерії калібру 122 мм.

П'ять разів Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Богданівка – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Трьохізбенку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

П'ять разів Новотроїцьке – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм.

Верхньоторецьке – з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.

Двічі Гранітне – з артилерії калібру 122 мм, станкових автоматичних гранатометів.

Південне – з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Зайцево – з мінометів калібру 120 мм.

Новолуганське – з мінометів калібру 120 мм.

Нью-йорк – з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.

Новоселівку – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Лопаскине – з артилерії калібру 122 мм.

Двічі Кримське – зі станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.

Сизе – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Причепилівка – з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Станицю Луганську – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.

Новозванівку – з мінометів калібру 120 мм.

Троїцьке – з мінометів калібру 120 мм.

Досвідчене – з мінометів калібру 82 мм.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний. Ще один військовослужбовець отримав бойове травмування", – йдеться у повідомленні штабу.

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