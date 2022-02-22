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"По Донецьку стріляють із "Градів". Бойовики видали черговий фейк про ЗСУ

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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22 лютого, 18:18
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Російські окупанти продовжують розповсюджувати фейки в Мережі
Пропагандисти РФ розповсюджують фейкову інформацію
Пропагандисти РФ розповсюджують фейкову інформацію / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики вигадали черговий фейк про ЗСУ. Нібито українські війська обстріляли Донецьк із реактивної установки БМ-21 "Град". Про це повідомляють лише окупаційні та російські ЗМІ.

"За звуком можна зрозуміти, що працюють не "Гради", а якась інша, можливо, більш важка зброя", – розповіли "Сьогодні" донеччани.

Українські ЗМІ пишуть, що обстріл із "Градів" – фейк.

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Канал donetchanyn показав у Telegram, що з "Градів" зазвичай стріляють бойовики.

Також про брехню заявив і канал Informnapalm.

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Тим часом у штабі ООС розповіли про десятки обстрілів бойовиків. Станом на 17:00 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 47 порушень, 30 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Де стріляли

  • Чотири рази Щастя – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
  • Позиції українських захисників поблизу Маріуполя – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Гнутове – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Три рази Широкине – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
  • Двічі Красногорівку – із протитанкових гармат МТ-12.
  • Лобачево – з артилерії калібру 122 мм.
  • Мар'їнка – з артилерії калібру 122 мм.
  • П'ять разів Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Богданівка – з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Трьохізбенку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • П'ять разів Новотроїцьке – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
  • Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм.
  • Верхньоторецьке – з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
  • Двічі Гранітне – з артилерії калібру 122 мм, станкових автоматичних гранатометів.
  • Південне – з мінометів калібру 82 мм.
  • Двічі Зайцево – з мінометів калібру 120 мм.
  • Новолуганське – з мінометів калібру 120 мм.
  • Нью-йорк – з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.
  • Новоселівку – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • Лопаскине – з артилерії калібру 122 мм.
  • Двічі Кримське – зі станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
  • Сизе – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • Причепилівка – з мінометів калібру 82 мм.
  • Двічі Станицю Луганську – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.
  • Новозванівку – з мінометів калібру 120 мм.
  • Троїцьке – з мінометів калібру 120 мм.
  • Досвідчене – з мінометів калібру 82 мм.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний. Ще один військовослужбовець отримав бойове травмування", – йдеться у повідомленні штабу.

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