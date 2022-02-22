"По Донецьку стріляють із "Градів". Бойовики видали черговий фейк про ЗСУ

Бойовики вигадали черговий фейк про ЗСУ. Нібито українські війська обстріляли Донецьк із реактивної установки БМ-21 "Град". Про це повідомляють лише окупаційні та російські ЗМІ.
"За звуком можна зрозуміти, що працюють не "Гради", а якась інша, можливо, більш важка зброя", – розповіли "Сьогодні" донеччани.
Українські ЗМІ пишуть, що обстріл із "Градів" – фейк.
Канал donetchanyn показав у Telegram, що з "Градів" зазвичай стріляють бойовики.
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Також про брехню заявив і канал Informnapalm.
Тим часом у штабі ООС розповіли про десятки обстрілів бойовиків. Станом на 17:00 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 47 порушень, 30 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Де стріляли
- Чотири рази Щастя – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
- Позиції українських захисників поблизу Маріуполя – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Гнутове – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Три рази Широкине – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
- Двічі Красногорівку – із протитанкових гармат МТ-12.
- Лобачево – з артилерії калібру 122 мм.
- Мар'їнка – з артилерії калібру 122 мм.
- П'ять разів Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Богданівка – з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Трьохізбенку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- П'ять разів Новотроїцьке – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
- Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм.
- Верхньоторецьке – з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
- Двічі Гранітне – з артилерії калібру 122 мм, станкових автоматичних гранатометів.
- Південне – з мінометів калібру 82 мм.
- Двічі Зайцево – з мінометів калібру 120 мм.
- Новолуганське – з мінометів калібру 120 мм.
- Нью-йорк – з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.
- Новоселівку – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Лопаскине – з артилерії калібру 122 мм.
- Двічі Кримське – зі станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
- Сизе – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Причепилівка – з мінометів калібру 82 мм.
- Двічі Станицю Луганську – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.
- Новозванівку – з мінометів калібру 120 мм.
- Троїцьке – з мінометів калібру 120 мм.
- Досвідчене – з мінометів калібру 82 мм.
"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний. Ще один військовослужбовець отримав бойове травмування", – йдеться у повідомленні штабу.
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