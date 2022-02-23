П'ять років воював за Україну. Стало відоме ім'я загиблого військового на Донбасі (фото)

Під час обстрілу з боку російських найманців 22 лютого загинув український військовослужбовець Ігор Слівка. Родом він був із Вінницької області.
Про це повідомила волонтерка Оксана Корчинська на сторінці у Facebook.
"В Небесному Воїнстві ще один наш бойовий медик Ігор Слівка, 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Загинув вчора під час обстрілу російськими військами…", – написала Корчинська.
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Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов повідомив у Facebook, що Ігор Слівка загинув у районі селища Новотроїцьке Донецької області. Під час мінометного обстрілу отримав травми, які несумісні з життям. Йому був 51 рік.
Борзов розповів, що Слівка пішов на війну добровольцем у 2014 році. П'ятий рік він воював за контрактом.
"Не дочекалась сина мама. Залишилась без батька донька… Співчуття рідним, близьким і побратимам…Могилів-Подільський прощатиметься з Ігорем Івановичем у п’ятницю", – написав Борзов.
Російські найманці за добу майже 100 разів порушили "тишу"
Упродовж минулої доби, 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 96 обстрілів, 81 з яких із застосуванням важкого озброєння.
"Внаслідок обстрілу один з українських військовослужбовців отримав осколкові поранення несумісні з життям. Один військовослужбовець отримав поранення та перебуває у лікувальному закладі. П’ять військовослужбовців отримали бойове травмування", – йдеться у повідомленні.
За поточну добу, 23 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 15 обстрілів, 14 з яких із застосуванням важкого озброєння.
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