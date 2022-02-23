Сидять без їжі, води та теплого одягу. Як РФ знущається з породілей у "ДНР"

Окупанти на Донбасі не дають молодим мамам відновитися після пологів, а насильно евакуюють їх до РФ – омбудсмен б'є на сполох

Окупанти знущаються з породілей на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

РФ у так званій "ДНР" знущається з породілей – жінок з немовлятами виписують на другий день після пологів для примусової евакуації до Росії. Молоді мами з дітьми по кілька днів сидять у холодних автобусах без їжі та сну.

Про це повідомила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у Facebook, посилаючись на правозахисні організації.

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Омбудсмен розповіла, що породіллям не дають час відновити здоров'я після пологів.

Молоді мами стоять у черзі на евакуацію. Фото: Людмила Денісова

"Незаконно вивезенні жінки з дітьми змушені по кілька діб перебувати без їжі та сну в автобусах, які не обігріваються, тимчасових наметах без належних умов: води, їжі, дитячих сумішей, засобів гігієни, відповідного сезонного одягу", – сказала вона.

Денісова наголосила, що такі дії окупантів загрожують життю та здоров'ю жінок та немовлят. Росія порушує право громадян життя, свободу і особисту недоторканність.

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Омбудсмен закликала світову спільноту відреагувати на незаконне вивезення породілей у РФ.

Що відомо про евакуацію?