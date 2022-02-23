Сидят без еды, воды и теплой одежды. Как РФ издевается над роженицами в "ДНР"

Оккупанты на Донбассе не дают молодым мамам восстановиться после родов, а насильно эвакуируют их в РФ – омбудсмен бьет тревогу

Оккупанты издеваются над роженицами на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

РФ в так называемой "ДНР" издевается над роженицами – женщин с младенцами выписывают на второй день после родов для принудительной эвакуации в Россию. Молодые мамы с детьми по пару дней сидят в холодных автобусам без еды и сна.

Об этом сообщила уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова в Facebook, ссылаясь на правозащитные организации.

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Омбудсмен рассказала, что роженицам не дают время восстановить здоровья после родов.

Молодые мамы стоят в очереди на эвакуацию. Фото: Людмила Денисова

"Незаконно вывезенные женщины с детьми вынуждены по несколько суток находиться без еды и сна в неотапливаемых автобусах и временных палатках без надлежащих условий: воды, пищи, детских смесей, средств гигиены, соответствующей сезонной одежды", – сказала она.

Денисова подчеркнула, что такие действия оккупантов угрожают жизни и здоровью женщин и новорожденных детей. Россия нарушает право людей на жизнь, свободу и личную неприкосновенность.

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Омбудсмен призвала мировое сообщество отреагировать на незаконный вывоз рожениц в РФ.

Что известно об эвакуации?