Сидят без еды, воды и теплой одежды. Как РФ издевается над роженицами в "ДНР"

РФ в так называемой "ДНР" издевается над роженицами – женщин с младенцами выписывают на второй день после родов для принудительной эвакуации в Россию. Молодые мамы с детьми по пару дней сидят в холодных автобусам без еды и сна.
Об этом сообщила уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова в Facebook, ссылаясь на правозащитные организации.
Омбудсмен рассказала, что роженицам не дают время восстановить здоровья после родов.
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"Незаконно вывезенные женщины с детьми вынуждены по несколько суток находиться без еды и сна в неотапливаемых автобусах и временных палатках без надлежащих условий: воды, пищи, детских смесей, средств гигиены, соответствующей сезонной одежды", – сказала она.
Денисова подчеркнула, что такие действия оккупантов угрожают жизни и здоровью женщин и новорожденных детей. Россия нарушает право людей на жизнь, свободу и личную неприкосновенность.
Омбудсмен призвала мировое сообщество отреагировать на незаконный вывоз рожениц в РФ.
Что известно об эвакуации?
- 18 февраля власти так называемых республик "ЛДНР" объявили об эвакуации жителей региона в российские города. Планируется, что якобы будет вывезено около 700 тысяч человек.
- Однако в тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, якобы в Кремле ничего не знают об эвакуации из Донбасса и о том, что сейчас там происходит.
- После этого в Донецке возле банкоматов образовались большие очереди. С самого утра местные жители ринулись снимать свои накопленные сбережения. Люди не хотят остаться без средств к существованию.
- Мы узнали, как на оккупированных территориях объявляют об эвакуации. В Кировском районе оккупированного Донецка боевики ездят на пожарной машине, а из громкоговорителей звучат объявления.
- Жителям Донбасса, которых эвакуировали в Россию, никак не могут предоставить жилье и нормальные условия для проживания. Людям приходиться стоять в длинных очередях, но затем им говорят, что мест нет.