Бойовики масово забирають жителів Донецька до військкоматів – ексклюзив

На Донбасі продовжується евакуація мешканців окупованих територій. Крім цього, набирає обертів мобілізація.
Про це донеччани повідомили кореспонденту "Сьогодні".
"Мобілізація у нас тільки набирає обертів. Чоловіків забирають у військкомати, але не на передову, а виконувати якісь роботи та іншу дрібничку. Але всі бояться, що наших 18-річних пацанів відправлять на передову. Щодо ситуації у місті, то вночі було голосно, але не так сильно, як добу тому. О першій годині ночі, правда, щось дуже рвонуло в районі телецентру", – розповів нам донеччанин, який попросив не вказувати його імені в пресі.
До цього донеччани додали, що на їхню думку, евакуація хоч і йде, але зменшила темпи.
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Яка ситуація на Донбасі?
- Біля міста Щастя Луганської області вранці 17 лютого проросійські окупанти обстріляли села Старий Айдар та Лобачеве. Усіх жителів Щастинської ОТГ попросили не виходити на вулицю, перебувати у приміщеннях та поблизу укриттів.
- Вранці російські окупаційні війська посилили обстріл на Донбасі. Вдарили по Станиці Луганській та околицях. Після обстрілу приблизно о 8:50 снаряди прилетіли до дитячого садка "Казка" на вулиці Піонерській, 22, у Станиці Луганській. У цей час там були діти та співробітники. Як стало відомо, 8 дітей було евакуйовано з дитячого садка. Також поранено 2 жінок та чоловіка – їх госпіталізували.
- Станом на 17 лютого половина Станиці Луганської залишилася без електрики внаслідок масштабного обстрілу російськими окупантами. Місцевих жителів зараз евакуювали в укриття.
- Укрзалізниця повідомила про обстріл залізничної станції Кондрашівська-Нова в Луганській області, проте зараз станція та депо продовжують роботу.
- Також стався обстріл з боку тимчасово окупованої території населеним пунктом Врубівка, в результаті один снаряд влучив у двір Врубівського ліцею.
- У Новій Кондрашівці Луганської області, що є районом Станиці Луганської, 17 лютого чути вибухи та постріли російських окупантів. Місцеві мешканці записують та публікують відео небезпечних моментів.