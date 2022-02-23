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Бойовики масово забирають жителів Донецька до військкоматів – ексклюзив

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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23 лютого, 10:40
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Жителі Донецька зазначили, що евакуація в місті хоч і йде, але вже зменшила темпи
Окупаційна влада оголосила про евакуацію
Окупаційна влада оголосила про евакуацію / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

На Донбасі продовжується евакуація мешканців окупованих територій. Крім цього, набирає обертів мобілізація.

Про це донеччани повідомили кореспонденту "Сьогодні".

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"Мобілізація у нас тільки набирає обертів. Чоловіків забирають у військкомати, але не на передову, а виконувати якісь роботи та іншу дрібничку. Але всі бояться, що наших 18-річних пацанів відправлять на передову. Щодо ситуації у місті, то вночі було голосно, але не так сильно, як добу тому. О першій годині ночі, правда, щось дуже рвонуло в районі телецентру", – розповів нам донеччанин, який попросив не вказувати його імені в пресі.

До цього донеччани додали, що на їхню думку, евакуація хоч і йде, але зменшила темпи.

Яка ситуація на Донбасі?

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