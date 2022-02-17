Ситуація на Донбасі загострюється. Бойовики відкрили вогонь на лінії зіткнення

На Донбасі почастішали обстріли – тепер бойовики гатять і на лінії зіткнення із силами ЗСУ

Бойовики нарощують сили на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Слідом за обстрілом дитячого садка у Станиці Луганській ОБСЄ зафіксувала обстріл уздовж лінії зіткнення на Донбасі.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дипломатичне джерело.

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ЗМІ написали, що обстріл почався рано-вранці в четвер, 17 лютого. ОБСЄ фіксує рекордне застосування артилерії. Однак у Мережі промовчали про те, що стріляли бойовики.

Бойовики масово обстрілюють населені пункти на Донбасі

Біля міста Щастя Луганської області російські окупанти обстріляли села Старий Айдар та Лобачеве. Вороги можуть відкрити повторну стрілянину. Жителів Щастинської ОТГ громади попросили не виходити на вулицю, залишатися у приміщеннях та поряд з укриттями.

Крім того, бойовики почали поширювати інформацію про те, що українські військові нібито випустили снаряди по населених пунктах ОРДЛО, а на південному заході Донецька чути потужні вибухи. Однак це помилкова інформація, ситуація на Донбасі залишається контрольованою. Сайт "Сьогодні" детально розібрався в інциденті.