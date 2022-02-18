В Донецке у банкоматов собрались огромные очереди (фото)

В интернете также очевидцы зафиксировали очереди и на АЗС

Дончане массово снимают наличные / Фото: Коллаж: Сегодня

В Донецке около банкоматов собрались большие очереди. Люди массово снимают деньги.

Об этом сообщает Типичный Донецк в Telegram.

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Возле банкоматов стоят огромные очереди

Кроме того, в Сети публикуют снимки с очередями на заправку.

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Глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко заявил, что первые автобусы с эвакуируемыми гражданами выезжают из города сегодня в 20.00.

Какая ситуация на Донбассе?

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