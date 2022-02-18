В Луганске произошел мощный взрыв – СМИ

В Луганске в ночь на 19 февраля прогремел сильный взрыв.
Об этом сообщают в местных СМИ.
Подробности
В Луганске горит газопровод "Дружба". На месте работаю сотрудники местного МЧС.
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На данный момент никаких данных о погибших или пострадавших пока нет, так же как и о причинах взрыва.
Обострение ситуации на Донбассе
- Уже второй день на территории временно оккупированного Донбасса накаляется обстановка. 17 февраля обстреляли детский сад в Станице Луганской. Половина Станицы Луганской осталась без электричества в результате масштабного обстрела российскими оккупантами. Местных жителей эвакуировали в укрытие.
- 18 февраля власти так называемых республик "ЛДНР" объявили о эвакуации жителей региона в российские города. Кроме того, Пасечник призвал мужчин брать в руки оружие. Планируется, что будет вывезено около 700 тысяч человек. Также сообщается, что эвакуация из Донбасса будет идти и ночью, многие автобусы в Донецке снимали с рейсов специально для посадки детей.
- По последней информации, на российской территории вблизи пункта пропуска Марьинка, недалеко от границы с "ДНР", стоят десятки танков.
- "Народная милиция" сообщила, что возле Дома правительства взорвался автомобиль. Местные жители написали в соцсетях, что на фото жилой квартал, а не здание правительства.
- Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай рассказал, что во многих домах полностью разрушены крыши от прилетевших снарядов.