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Дітей розкидало, як кеглі у більярді. Момент жахливої ДТП у Харкові потрапив на відео

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
11 листопада, 16:35
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Водій наїхав на дітей, які йшли на зелене світло переходом, і протягнув пішохода кілька метрів
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі опублікували відео, як у Харкові іномарка протаранила групу людей, які переходили дорогу по "зебрі". У ДТП постраждали 13-річні хлопець та дівчинка.

Запис оприлюднив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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На записі видно, як кілька людей йдуть переходом, тоді як іномарка наближається до людей і навіть не зменшує швидкість. Авто просто протаранило натовп – одну людину відштовхнуло у сторону, а ще одна проїхалася під колесами авто кілька метрів. Лише після цього машина зупинилася.

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"З приводу ДТП з Toyota, збив наркоман, водія звуть Діма, живе на 23-го, машина ще одного наркомана-сина депутата! Господар авто агрофірма, належить Раїна Юрію", написали про ДТП у Telegram-каналі "Харків Life".

ДТП з мажором у Харкові

  • У Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
  • Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.
  • З'ясувалося, що водій-підліток на ім'я Микола раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів – "відзначився" стріляниною в магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та матері поліцейських. Його затримала поліція.
  • Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себе за величезну суму.
  • 28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави.

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