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Перукарня та платна камера: як виглядає СІЗО, де утримують 16-річного мажора з Харкова

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
4 грудня, 14:03
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Перше місце, куди потрапляє ув'язнений – збірне відділення. Там людину оглядають і з нею працює психолог
СІЗО де сидить Микола Харківський. Фото: колаж "Сьогодні"
СІЗО де сидить Микола Харківський. Фото: колаж "Сьогодні"

Микола Харківський, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, зараз перебуває у слідчому ізоляторі неподалік станції метро "Південний вокзал". Там є високий паркан, датчики руху та запис усіх паспортних даних на вході.

Про це повідомляє "Телеграф".

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Доставка у камеру та перукарня

Перше місце, куди потрапляє новоприбула особа – збірне відділення. Там людину оглядають, із нею працює психолог.

Поруч із цією кімнатою кабінет, де затриманого фотографують, а також знімають його відбитки пальців. Роблять це за допомогою спеціального розчину.

Також у СІЗО є пральні та сушильні машини, але головне – перукарня.

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Далі розташований харчоблок. Як розповідає завідувач їдальні Ігор Потапов, у СІЗО передбачено триразове харчування.

В меню: картопляне пюре з м’ясом на сніданок, ячневий суп, кукурудзяна каша з м’ясом та салат зі свіжої капусти на обід, каша пшенична з м’ясом – на вечерю. М’ясний асортимент зараз представлений яловичиною, є в раціоні й риба.

Їдальня поділена на м'ясний, рибний, овочевий цех. Приготовлені страви поміщають у спеціальні термоси, а потім розносять по камерам. Зазначимо, що у СІЗО також самостійно випікають хліб.

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Засуджені отримують зарплату

Крім того, у СІЗО функціонує відділення соціально-психологічної служби з господарського обслуговування.

Засуджені готують та роздають їжу, прибирають, розвантажують, ремонтують. Усі отримують заробітну плату. "Мінімалка" становить 6 тисяч гривень, але жодної "готівки": кошти виплачуються на особові рахунки. Гроші переказують рідним або спрямовують на погашення позовів чи оплати аліментів.

Як виглядає СІЗО, в якому перебуває Микола Харківський. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
Як виглядає СІЗО, в якому перебуває Микола Харківський. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
Як виглядає СІЗО, в якому перебуває Микола Харківський. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
Як виглядає СІЗО, в якому перебуває Микола Харківський. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
Як виглядає СІЗО, в якому перебуває Микола Харківський. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
Як виглядає СІЗО, в якому перебуває Микола Харківський. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
Як виглядає СІЗО, в якому перебуває Микола Харківський. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
Як виглядає СІЗО, в якому перебуває Микола Харківський. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
Як виглядає СІЗО, в якому перебуває Микола Харківський. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
Як виглядає СІЗО, в якому перебуває Микола Харківський. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
Як виглядає СІЗО, в якому перебуває Микола Харківський. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
Як виглядає СІЗО, в якому перебуває Микола Харківський. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
Як виглядає СІЗО, в якому перебуває Микола Харківський. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
Як виглядає СІЗО, в якому перебуває Микола Харківський. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
Як виглядає СІЗО, в якому перебуває Микола Харківський. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
Як виглядає СІЗО, в якому перебуває Микола Харківський. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
Як виглядає СІЗО, в якому перебуває Микола Харківський. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
Як виглядає СІЗО, в якому перебуває Микола Харківський. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
Як виглядає СІЗО, в якому перебуває Микола Харківський. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
Як виглядає СІЗО, в якому перебуває Микола Харківський. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
Як виглядає СІЗО, в якому перебуває Микола Харківський. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
Як виглядає СІЗО, в якому перебуває Микола Харківський. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
Як виглядає СІЗО, в якому перебуває Микола Харківський. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
Як виглядає СІЗО, в якому перебуває Микола Харківський. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
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Режим дня у СІЗО

Підйом у СІЗО – о 6 ранку під Гімн України. По гучномовному зв’язку оператор каже: "Увага, в установі оголошується підйом". І після цього розпочинається рух. Банні процедури, сніданки, перевірки, обіди, прогулянки, побачення з адвокатами та родичами. Відбій о 22:00.

Є п’ять розпорядків дня: для дорослих ув’язнених, неповнолітніх, відділення господарської обслуги, медичної частини та працюючих у виробничих майстернях. Дорослі гуляють по одній годині на день, діти – дві. Усіх бажаючих із камер проводять у прогулянкові дворики.

Неповнолітні у СІЗО

Окремо розташований жіночий корпус, кілька чоловічих, а в одному з будинків знаходяться неповнолітні, яким віком від 14 до 18 років.

У всіх "мешканців" типові умови в камерах, відрізняється лише кількість ліжок. Є телевізор, мийка, туалет і душ. За останніми рекомендаціями кольорова гама в камері має бути виконана у сірих тонах.

Неповнолітні, перебуваючи у СІЗО, навчаються у школі. Уроки тривають з 9 до 12 години, разом з вчителями діти роблять домашні завдання.

Фізкультура проходить у спортзалі, оформленому у яскравих кольорах.

Крім того, ув'язнені регулярно відвідують кабінет психолога.

У цьому ж корпусі розташована бібліотека з фондом понад 11 тисяч. У СІЗО кажуть, що такої бібліотеки немає у жодному слідчому ізоляторі.

Ув'язненим можна користуватися планшетом, але дивитися лише певний набір фільмів – науково-популярні, які навчають і не пропагують насильство. Соцмережі – під забороною, як сайти порнографічного характеру.

Листи та дзвінки з дозволу

Людям, які перебувають під слідством, за законом заборонені телефонні дзвінки. Але можна отримати дозвіл на дзвінки, наприклад, рідним, якщо суддя не заперечує. Послуга платна – по 14,80 гривень за 15 хвилин.

Крім того, ув'язнені пишуть дуже багато листів, хоча так само з дозволу.

Платна камера

Ті, хто хоче відбувати покарання або чекати на вирок у більш комфортних умовах, можуть обрати платну камеру.

У кімнаті з комфортнішими умовами та додатковою технікою не було жодного порожнього дня. Зазначимо, що косметичний ремонт великомісної камери виходить у середньому 50-60 тисяч гривень.

СІЗО у Харкові, де перебуває 16-річний мажор. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
СІЗО у Харкові, де перебуває 16-річний мажор. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
СІЗО у Харкові, де перебуває 16-річний мажор. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
СІЗО у Харкові, де перебуває 16-річний мажор. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
СІЗО у Харкові, де перебуває 16-річний мажор. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
СІЗО у Харкові, де перебуває 16-річний мажор. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
СІЗО у Харкові, де перебуває 16-річний мажор. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
СІЗО у Харкові, де перебуває 16-річний мажор. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
СІЗО у Харкові, де перебуває 16-річний мажор. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
СІЗО у Харкові, де перебуває 16-річний мажор. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
СІЗО у Харкові, де перебуває 16-річний мажор. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
СІЗО у Харкові, де перебуває 16-річний мажор. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
СІЗО у Харкові, де перебуває 16-річний мажор. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
СІЗО у Харкові, де перебуває 16-річний мажор. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
СІЗО у Харкові, де перебуває 16-річний мажор. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
СІЗО у Харкові, де перебуває 16-річний мажор. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
СІЗО у Харкові, де перебуває 16-річний мажор. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
СІЗО у Харкові, де перебуває 16-річний мажор. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
СІЗО у Харкові, де перебуває 16-річний мажор. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
СІЗО у Харкові, де перебуває 16-річний мажор. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
СІЗО у Харкові, де перебуває 16-річний мажор. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
СІЗО у Харкові, де перебуває 16-річний мажор. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
СІЗО у Харкові, де перебуває 16-річний мажор. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
СІЗО у Харкові, де перебуває 16-річний мажор. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
СІЗО у Харкові, де перебуває 16-річний мажор. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
СІЗО у Харкові, де перебуває 16-річний мажор. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
СІЗО у Харкові, де перебуває 16-річний мажор. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
СІЗО у Харкові, де перебуває 16-річний мажор. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
СІЗО у Харкові, де перебуває 16-річний мажор. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
СІЗО у Харкові, де перебуває 16-річний мажор. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
СІЗО у Харкові, де перебуває 16-річний мажор. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
СІЗО у Харкові, де перебуває 16-річний мажор. Фото: Максим Іванов, "Телеграф"
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