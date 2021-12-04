Парикмахерская и платная камера: как выглядит СИЗО, где удерживают 16-летнего мажора из Харькова

Первое место, куда попадает заключенный – сборное отделение. Там человека досматривают и с ним работает психолог

СИЗО, где сидит Николай Харьковский. Фото: коллаж "Сегодня"

Николай Харьковский, который устроил смертельное ДТП в Харькове, сейчас находится в следственном изоляторе неподалеку станции метро "Южный вокзал". Там есть высокий забор, датчики движения и запись всех паспортных данных при входе.

Об этом сообщает "Телеграф".

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Доставка в камеру и парикмахерская

Первое место, куда попадает заключенный – сборное отделение. Там человека досматривают и с ним работает психолог.

Рядом с этой комнатой кабинет, где задержанного фотографируют, а также снимают его отпечатки пальцев. Делают это с помощью специального раствора.

Также в СИЗО есть стиральные и сушильные машины, но главное – парикмахерская.

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Далее расположен пищеблок. Как рассказывает заведующий столовой Игорь Потапов, в СИЗО предусмотрено трехразовое питание.

В меню: картофельное пюре с мясом на завтрак, ячневый суп, кукурузная каша с мясом и салат из свежей капусты на обед, каша пшеничная с мясом – ужин. Мясной ассортимент сейчас представлен говядиной, есть в рационе и рыба.

Столовая разделена на мясной, рыбный, овощной цех. Приготовленные блюда помещают в специальные термосы, а потом разносят по камерам. Отметим, что в СИЗО также самостоятельно выпекают хлеб

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Осужденные получают зарплату

Кроме того, в СИЗО функционирует отделение социально-психологической службы по хозяйственному обслуживанию.

Осужденные готовят и раздают пищу, убирают, разгружают, ремонтируют. Все получают заработную плату. "Минималка" составляет 6 тысяч гривен, но никакой "налички": средства выплачиваются на лицевые счета. Деньги переводят родным или направляют на погашение исков или оплаты алиментов.

Как выглядит СИЗО, в котором находится Николай Харьковский. Фото: Максим Иванов, "Телеграф" Как выглядит СИЗО, в котором находится Николай Харьковский. Фото: Максим Иванов, "Телеграф" Как выглядит СИЗО, в котором находится Николай Харьковский. Фото: Максим Иванов, "Телеграф" Как выглядит СИЗО, в котором находится Николай Харьковский. Фото: Максим Иванов, "Телеграф" Как выглядит СИЗО, в котором находится Николай Харьковский. Фото: Максим Иванов, "Телеграф" Как выглядит СИЗО, в котором находится Николай Харьковский. Фото: Максим Иванов, "Телеграф" Как выглядит СИЗО, в котором находится Николай Харьковский. Фото: Максим Иванов, "Телеграф" Как выглядит СИЗО, в котором находится Николай Харьковский. Фото: Максим Иванов, "Телеграф" Как выглядит СИЗО, в котором находится Николай Харьковский. Фото: Максим Иванов, "Телеграф" Как выглядит СИЗО, в котором находится Николай Харьковский. Фото: Максим Иванов, "Телеграф" Как выглядит СИЗО, в котором находится Николай Харьковский. Фото: Максим Иванов, "Телеграф" Как выглядит СИЗО, в котором находится Николай Харьковский. Фото: Максим Иванов, "Телеграф" 1 /12

Режим дня в СИЗО

Подъем в СИЗО – в 6 утра под гимн Украины. По громкой связи оператор говорит: "Внимание, в учреждении объявляется подъем". И после этого начинается движение. Банные процедуры, завтраки, проверки, обеды, прогулки, свидания с адвокатами и родственниками. Отбой в 22:00.

Есть пять распорядков дня: для взрослых заключенных, несовершеннолетних, отделения хозяйственной обслуги, медицинской части и работающих в производственных мастерских. Взрослые гуляют по одному часу в день, дети – два. Всех желающих из камер проводят в прогулочные дворики.

Несовершеннолетние в СИЗО

Отдельно расположен женский корпус, несколько мужских, а в одном из зданий находятся несовершеннолетние, которым от 14 до 18 лет.

У всех "жителей" типичные условия в камерах, отличается только количество кроватей. Есть телевизор, мойка, туалет и душ. По последним рекомендациям цветовая гамма в камере должна быть выполнена в серых тонах.

Несовершеннолетние, находясь в СИЗО, обучаются в школе. Уроки длятся с 9 до 12 часов, вместе с учителями дети делают домашние задания.

Физкультура проходит в спортзале, оформленном в ярких цветах.

Кроме того, заключенные регулярно посещают кабинет психолога.

В этом же корпусе расположена библиотека с фондом в более 11 тысяч. В СИЗО говорят, что такой библиотеки нет ни в одном следственном изоляторе.

Заключенным можно пользоваться планшетом, но смотреть только определенный набор фильмов – научно-популярные, обучающие и не пропагандирующих насилие. Соцсети – под запретом, как и сайты порнографического характера.

Письма и звонки по разрешению

Людям, которые находятся под следствием, по закону запрещены звонки по телефону. Но можно получить разрешение на звонки, к примеру, родным, если судья не возражает. Услуга платная – по 14,80 гривен за 15 минут.

Кроме того, заключенные пишут очень много писем, хотя так же с разрешения.

Платная камера

Те, кто хочет отбывать наказание или ждать приговора в более комфортных условиях, могут выбрать платную камеру.

В комнате с более комфортными условиями и дополнительной техникой не было ни одного пустующего дня. Отметим, что косметической ремонт большеместной камеры выходит в среднем 50-60 тысяч гривен.

СИЗО в Харькове, где находится 16-летний мажор. Фото: Максим Иванов, "Телеграф" СИЗО в Харькове, где находится 16-летний мажор. Фото: Максим Иванов, "Телеграф" СИЗО в Харькове, где находится 16-летний мажор. Фото: Максим Иванов, "Телеграф" СИЗО в Харькове, где находится 16-летний мажор. Фото: Максим Иванов, "Телеграф" СИЗО в Харькове, где находится 16-летний мажор. Фото: Максим Иванов, "Телеграф" СИЗО в Харькове, где находится 16-летний мажор. Фото: Максим Иванов, "Телеграф" СИЗО в Харькове, где находится 16-летний мажор. Фото: Максим Иванов, "Телеграф" СИЗО в Харькове, где находится 16-летний мажор. Фото: Максим Иванов, "Телеграф" СИЗО в Харькове, где находится 16-летний мажор. Фото: Максим Иванов, "Телеграф" СИЗО в Харькове, где находится 16-летний мажор. Фото: Максим Иванов, "Телеграф" СИЗО в Харькове, где находится 16-летний мажор. Фото: Максим Иванов, "Телеграф" СИЗО в Харькове, где находится 16-летний мажор. Фото: Максим Иванов, "Телеграф" СИЗО в Харькове, где находится 16-летний мажор. Фото: Максим Иванов, "Телеграф" СИЗО в Харькове, где находится 16-летний мажор. Фото: Максим Иванов, "Телеграф" СИЗО в Харькове, где находится 16-летний мажор. Фото: Максим Иванов, "Телеграф" СИЗО в Харькове, где находится 16-летний мажор. Фото: Максим Иванов, "Телеграф" 1 /16

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