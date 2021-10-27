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Смертельное ДТП в Харькове: что известно о несовершеннолетнем виновнике аварии

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
27 октября, 06:40
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Выяснилось, что ранее парень уже попадал в поле зрения правоохранительных органов
Автомобиль Николаю приобрели родители/Коллаж: Сегодня
Автомобиль Николаю приобрели родители/Коллаж: Сегодня

Во вторник, 26 октября, около девяти часов вечера, в Харькове произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Infinity вылетел на перекресток на большой скорости и врезался в Chevrolet. В результате аварии погиб водитель Chevrolet, а водителя Infinity и двух его пассажиров госпитализировали с травмами.

Что известно о водителе Infinity?

Им оказался 16-летний подросток — мажор. Иномарку ему на днях подарили родители. Выяснилось, что подросток уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей.

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Водитель автомобиля Infiniti/Фото: Telegram: Харьков 1654
Водитель автомобиля Infiniti/Фото: Telegram: Харьков 1654

Инцидент в магазине

В 2019 году парень познакомился с девушкой. Они учились в разных школах и знали друг друга всего месяц. Через некоторое время подросток начал оскорблять девочку. Ее мать и брат решили с ним разобраться. О встрече договорились в магазине. Когда начали выяснять отношения, то подросток достал пистолет и выстрелил несколько раз в 39-летнюю женщину и 19-летнего парня. На место вызвали полицию. Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (Хулиганство с использованием оружия). Правоохранители не называли фамилии парня, однако было известно, что его зовут Николай

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Конфликт с правоохранителями

На странице в Instagram у подростка можно было увидеть множество видео ночных поездок, в частности, с нарушением правил дорожного движения. На одном из видео парень обматерил полицейского. Сейчас видео со страницы удалено.

Подросток, устроивший смертельное ДТП, уже попадал в поле зрения полиции/Видео: Харьков 1654

Реакция на смертельное ДТП

Харьковский Telegram-канал опубликовал скриншоты от подписчицы, которая говорит, что переписывалась с Николаем. Парень хвастается, что "проезжал" таких, как она "не один раз".

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"Лучше иметь много денег и спокойно гулять", — написал парень девушке.

Жуткое ДТП в Херсонской области

В Херсонской области внедорожник на большой скорости влетел в дерево. Погибли четыре человека, в том числе 15-летний водитель и трое молодых пассажиров.

Среди погибших — двое детей 2006 года рождения. Еще двоих 17-летних госпитализировали. Медики диагностировали у них травмы различной степени тяжести.

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