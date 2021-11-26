Смертельное ДТП в Харькове. Водитель фуры со щебнем был пьян – новые подробности

Водитель грузовика MAN, которого обвиняют в ДТП с тремя погибшими в Харькове, действительно был в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сайту "Сегодня" рассказали в полиции.
"Водитель действительно был пьян. Привлекался ли ранее за нарушения ПДД – такой информации пока у нас нет",- спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.
Водителю грузовика скоро сообщат о подозрении, сейчас он задержан. Прокуратура будет просить поместить его под стражу.
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В каком состоянии пострадавшие?
Как сообщает "Суспильне", состояние травмированных в ДТП стабильное. Всего пострадали пять человек, но в больницу попали четверо. Двое из них получили ушибы и после осмотра уехали домой, еще двое человек пока остаются в больнице.
Пострадавшая женщина находится в отделении нейрохирургии. Водитель грузовика – с раной в области локтевого сустава, сейчас под охраной полиции.
Что говорят о водителе фуры?
В пресс-службе такси "30-40" "Суспильному" отметили, что погибший водитель работал в такси два года и никаких нареканий к нему не было. Перед выездом в день трагедии он прошел медосмотр и техосмотр машины.
Как накажут виновника ДТП?
Правоохранители расследуют аварию по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса – нарушение ПДД, повлекшее гибель нескольких человек. Максимальная санкция статьи – до 10 лет лишения свободы.
Главный подозреваемый сейчас – водитель грузовика MAN, который, по данным следствия, ехал на красный сигнал светофора. Ему уже готовят подозрение.
Коротко о ДТП
- В Харькове вечером 25 ноября на окружной дороге столкнулись три легковых автомобиля и два грузовика. На одну из машин перевернулся грузовик с щебнем – авто полностью засыпало.
- В результате ДТП погибли три человека — 49-летний водитель такси, 49-летняя женщина и трехлетняя девочка. По информации медиков, смерть наступила в результате удушения. То есть, люди задохнулись под щебнем. Еще двух пострадавших госпитализировали медики.
- Также Харьковская областная прокуратура опубликовала видео с моментом ДТП.