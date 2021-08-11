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У Харкові Tesla зіткнулася з іномаркою. Друге авто перевернулося – фото і відео

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
11 серпня, 11:30
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Не дивлячись на те, що зіткнення було сильне і одна іномарка перекинулася, обидва водії практично не постраждали
У ДТП в Харкові потрапила елітна іномарка. Колаж "Сьогодні"
У ДТП в Харкові потрапила елітна іномарка. Колаж "Сьогодні"

В Харкові, де син нардепа-мільйонера Фельдмана потрапив в аварію, на перетині вулиць Валентинівської і Гвардійців-Широнінців дорогу не поділили Tesla і Nissan. У результаті ДТП друге авто перевернулося на дах.

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Про це повідомили в Telegram-каналі "ХС Харків".

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У Мережі пишуть, що Nissan повертав на перехресті, а Tesla на їхала на зелене світло прямо в сторону вулиці Тракторобудівників.

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На місце виїхали медики швидкої допомоги і поліцейські. Усі учасники події відбулися подряпинами.

У Nissan розбилося заднє скло, речі випали з авто. Фото: Труха Харків
Фото: Харків Life

Головна причина ДТП в Україні

Найчастішою причиною ДТП в Україні є порушення правил дорожнього руху. За інформацією поліції, найбільше аварій сталося через такі причини:

  1. порушення правил маневрування – 35 947 випадків;
  2. перевищення безпечної швидкості – 20 414 випадків;
  3. недотримання дистанції – 14 675 випадків;

Нагадаємо, раніше у Львівській області по дорозі в сторону селища міського типу Брюховичі зіткнулися Porsche 718 Boxter (982) і фура.

Крім того, раніше в Луганській області зіткнулися легковик і мікроавтобус .

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