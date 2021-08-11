У Харкові Tesla зіткнулася з іномаркою. Друге авто перевернулося – фото і відео

В Харкові, де син нардепа-мільйонера Фельдмана потрапив в аварію, на перетині вулиць Валентинівської і Гвардійців-Широнінців дорогу не поділили Tesla і Nissan. У результаті ДТП друге авто перевернулося на дах.
Про це повідомили в Telegram-каналі "ХС Харків".
У Мережі пишуть, що Nissan повертав на перехресті, а Tesla на їхала на зелене світло прямо в сторону вулиці Тракторобудівників.
На місце виїхали медики швидкої допомоги і поліцейські. Усі учасники події відбулися подряпинами.
Головна причина ДТП в Україні
Найчастішою причиною ДТП в Україні є порушення правил дорожнього руху. За інформацією поліції, найбільше аварій сталося через такі причини:
- порушення правил маневрування – 35 947 випадків;
- перевищення безпечної швидкості – 20 414 випадків;
- недотримання дистанції – 14 675 випадків;
Нагадаємо, раніше у Львівській області по дорозі в сторону селища міського типу Брюховичі зіткнулися Porsche 718 Boxter (982) і фура.
Крім того, раніше в Луганській області зіткнулися легковик і мікроавтобус .