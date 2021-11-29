На Волині поліцейський застрелився на роботі – йому було лише 28

У Нацполіції ситуацію наразі не коментують. На місці події працюють слідчі ДБР

На Волині застрелився працівник поліції. Фото: колаж "Сьогодні"

У місті Ковель Волинської області у відділенні патрульної поліції застрелився поліцейський. Йому було лише 28 років.

Про це повідомляє Суспільне.

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Подробиці трагедії

Як розповів керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Шмаль, надійшов виклик про спробу суїциду.

"Після приїзду бригади на місце реанімаційні дії не застосовувалися. Було зафіксовано смерть", – повідомив Шмаль.

Поки що відомо, що загиблому було 28 років.

У Нацполіції Волині ситуацію наразі не коментують. На місці події працюють слідчі ДБР.

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Нагадаємо, в Ужгороді виявили в кар'єрі труп військовослужбовця, чоловік пішов із військової частини 10 червня і пропав безвісти.

В Одесі у парку Перемоги знайшли повішеним заступника начальника патрульної поліції Ізмаїла Івана Мітькіна, який раніше зник.

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Крім того, у Херсонській області в лісі знайшли повішеним співробітника Управління патрульної поліції.

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