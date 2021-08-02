Українська
$ 26,82
31,89
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

На Закарпатье молния попала в жилой дом: вспыхнул пожар

2 августа 2021 16:12

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Возгорание потушили спасатели, но огонь уничтожил большую часть кровли здания и личные вещи хозяев

На Закарпатье тушили пожар из-за удара молнии

На Закарпатье тушили пожар из-за удара молнии / Фото: ГСЧС

В Украине произошел еще один пожар из-за молнии. В Закарпатской области в селе Солотвино разряд молнии попал в частный дом. В результате загорелась крыша. Огонь охватил также соседнее здание.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Читайте также: В Ровенской области молния подожгла школу – тушили всю ночь

По данным спасателей, инцидент произошел вечером 1 августа во время грозы. При ударе молнии в доме выключился свет. В тот момент муж хозяйки сидел в беседке в саду, поэтому не пострадал. Когда он подошел ближе к обесточенному дому, то увидел огонь, который вырывался из-под крыши.

Вскоре пламя перекинулось и на пристроенную рядом летнюю кухню. На вызов прибыли спасатели сразу из нескольких пожарных частей.

В тренде
Танцующий учитель истории под Полтавой покорил Сеть (видео)
В этой школе учителя устраивают для своих выпускников такие танцы еще с 2017 года / Фото: коллаж "Сегодня"
Реклама

Огонь потушили, но пожар уничтожил 450 квадратных метров перекрытия и личные вещи хозяев. Спасателям также удалось спасти от возгорания соседский жилой дом.

Отметим, что это далеко не первый случай в этом году, когда из-за молнии начинались пожары. Ранее в Батурине Черниговской области из-за удара молнии в доме начался пожар.

Кроме того, в Херсонской области молния убила фермера, который работал в поле. Еще один мужчина сильно пострадал, но выжил.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Ивано-Франковской области самолет упал на дом: есть погибшие
В Ивано-Франковской области самолет упал на дом: есть погибшиеЗапад
Крушение самолета на Прикарпатье и новые правила въезда в Украину – главные новости СЕГОДНЯ
Крушение самолета на Прикарпатье и новые правила въезда в Украину – главные новости СЕГОДНЯУкраина
Развивал малую авиацию. На Прикарпатье разбился один из самых опытных пилотов Украины
Развивал малую авиацию. На Прикарпатье разбился один из самых опытных пилотов УкраиныЗапад
В Ровенской области маленькие сестры нашли повешенным девятилетнего брата
В Ровенской области маленькие сестры нашли повешенным девятилетнего братаЗапад
Дерево убило молодую пару во Львове. Парень был курсантом
Дерево убило молодую пару во Львове. Парень был курсантомУкраина
В Карпатах молния попала в туристов, а Чернигов затопило. Что натворила непогода в Украине
В Карпатах молния попала в туристов, а Чернигов затопило. Что натворила непогода в УкраинеУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять