На Закарпатье молния попала в жилой дом: вспыхнул пожар

На Закарпатье тушили пожар из-за удара молнии / Фото: ГСЧС

В Украине произошел еще один пожар из-за молнии. В Закарпатской области в селе Солотвино разряд молнии попал в частный дом. В результате загорелась крыша. Огонь охватил также соседнее здание.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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По данным спасателей, инцидент произошел вечером 1 августа во время грозы. При ударе молнии в доме выключился свет. В тот момент муж хозяйки сидел в беседке в саду, поэтому не пострадал. Когда он подошел ближе к обесточенному дому, то увидел огонь, который вырывался из-под крыши.

Вскоре пламя перекинулось и на пристроенную рядом летнюю кухню. На вызов прибыли спасатели сразу из нескольких пожарных частей.

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Огонь потушили, но пожар уничтожил 450 квадратных метров перекрытия и личные вещи хозяев. Спасателям также удалось спасти от возгорания соседский жилой дом.

Отметим, что это далеко не первый случай в этом году, когда из-за молнии начинались пожары. Ранее в Батурине Черниговской области из-за удара молнии в доме начался пожар.

Кроме того, в Херсонской области молния убила фермера, который работал в поле. Еще один мужчина сильно пострадал, но выжил.